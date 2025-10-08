ENTES, Ar-Ge 500'deki yeriyle teknoloji ve sürdürülebilirlik yolculuğunu taçlandırıyor

Türkiye'nin önemli elektrik-elektronik şirketlerinden ENTES Elektronik, sektörün en saygın sıralamalarından biri olan Ar-Ge yatırımlarında ilk 500'de başarıyla yer almanın gururunu yaşıyor. 1980'den beri enerji verimliliği ve kalitesine odaklanan teknolojiler geliştiren ENTES, bu başarısını 45 yıllık deneyimi, global pazardaki güçlü varlığı ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığına borçlu.

ENTES, yenilikçi ürün ve çözümleriyle yalnızca Türkiye'de değil; Kanada'dan Avustralya'ya, Almanya'dan Hindistan'a kadar 100'den fazla ülkede enerji verimliliğini artırıyor, karbon emisyonlarının azaltılmasına ve Net Sıfır Emisyon hedeflerine katkı sağlıyor. Almanya, Hindistan ve Yunanistan'daki ofisleriyle kullanıcılarına doğrudan ve yerel destek sunuyor.

"Kg başına yüksek ihracat değeri ile katma değer yaratıyoruz"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ENTES Elektronik Genel Müdürü Levent Fadıloğlu, "İhracatta katma değer yaratmak ülkemiz için öncelikli bir hedef. ENTES ürünlerinin kg başına ihracat değeri, teknoloji yoğunluğunu ve ülke ekonomisine sunduğumuz katkının kalitesini ortaya koyuyor. Enerjinin değerli ve maliyetli olduğu günümüzde, kurumların kullandıkları enerjiyi kolayca izleyip yönetilebilir hale getiriyor; böylece hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyoruz" dedi.

Satış gelirinin yüzde 7'sinden fazlası Ar-Ge'ye ayrılıyor

ENTES, inovasyonu şirket kültürünün merkezine yerleştiriyor. Satış gelirlerinin %7'sinden fazlasını Ar-Ge çalışmalarına ayıran şirket, 45 kişilik uzman Ar-Ge ekibiyle Türkiye'nin öncü özel sektör Ar-Ge merkezlerinden birine sahip. Bu kapsamlı yatırım sayesinde ENTES, dünyanın ilk 3 fazlı reaktif güç kontrol rölesi ve en küçük Ethernet bağlantılı çok fonksiyonlu enerji sayacını geliştirerek sektöre yön vermiştir.

Çevreye duyarlı üretim ve global hedefler

12.000 m²'lik modern üretim tesislerinde yılda 2 milyon cihaz üreten ENTES, çevreye duyarlı üretim anlayışını tüm süreçlerine entegre ediyor. Tasarımdan nihai üretime kadar her aşamada kalite, sertifikasyon ve sürdürülebilirliği gözetiyor.

350'den fazla çalışanı ve Türkiye genelindeki güçlü bayi ve teknik destek ağı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı hedefleyen ENTES, enerji yönetimi, akıllı şebekeler ve endüstriyel IoT alanlarındaki çözümleriyle küresel ölçekte değer yaratmaya devam ediyor.