ENYAKIT, yeni şarj istasyonunu Grand Millennium Hotel'de açtı

GAZİANTEP

Akaryakıt sektöründeki 35 yıllık tecrübesini elektrikli şarj istasyonlarıyla bu kez Konya'ya taşıyan ENYAKIT'ın yeni istasyonunda araç sahipleri aracını şarj ederken otelin yanında bulunan restoran-cafeden de faydalanarak vakit geçirebilecek.

İstasyon sayısı 120’yi geçti

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “ENYAKIT olarak Türkiye’nin dört bir yanını, tamamı Yüksek Hızlı (DC) şarj istasyonlarımızla kapsamaya devam ediyoruz. Edirne'den Cizre'ye, Samsun'dan Antalya'ya elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz hizmet veriyoruz. Ülkenin yüzde 80’inin kapsayan 120’yi aşkın şarj istasyonumuza bugün çok önemli bir konumda, bir yenisini daha ekledik" dedi.

"Vatandaşı dinliyoruz"

Şenses, bundan sonra da araç sahiplerinin sesine kulak vererek ihtiyaç olan lokasyonlarda şarj istasyonlar açmaya devam edeceklerini söyledi. Tayfun Şenses, Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan ilk firma olan ENYAKIT'ın lisansı bulunan 176 firma arasında da tüm ağı yüksek hızlı DC olan ilk ve tek firma olduğuna dikkat çekti.

İstasyonlar yaygınlaşacak

Çevresel endişeler ve yakıt maliyeti elektrikli araçlara olan talebin her geçen gün artacağına dikkat çeken Şenses kendilerinin de bu doğrultuda şarj altyapısı daha da yaygınlaştıracaklarını söyledi. Şenses "Türkiye'nin yüzde 80'inin, elektrikli araç ile 300 kilometre menzile kadar seyahat edebilen yüksek hızlı şarj ağını son bir yılda kuran ENYAKIT, bu menzili 200 kilometreye kadar hızlıca düşürmeyi hedefliyor" dedi.