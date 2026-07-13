Eos Energy hisselerinde satış baskısı: Stifel hedef fiyat revizyonuna gitti

Yenilenebilir enerji şebekelerine yönelik batarya altyapısı kuran Eos Energy Enterprises cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. Finans piyasalarının yakından takip ettiği uluslararası yatırım kuruluşu Stifel, şirketin mali tablolarını ve borçlanma hamlelerini inceleyerek hisse senedine dair tahminlerini güncelledi. Aracı kurum tarafından paylaşılan raporda, temiz enerji firmasının borsadaki hedef fiyatının 12 dolardan 10 dolara düşürüldüğü duyuruldu.

Yatırımcı algısını doğrudan etkileyen bu revizyonun arkasında yürüten finansal stratejiler yer alıyor. Şirketin operasyonel harcamalarını fonlamak adına devreye soktuğu rüçhan hakkı kullanımları ve doğrudan kurumsal pay satışları, piyasaya yaklaşık 89 milyon adet yeni hisse senedi arzı getirdi. Toplam pay adedinin 694 milyon seviyesine çıkması, mevcut ortakların hisse başına düşen kâr payını ve sermaye gücünü azalttığı için borsada aşağı yönlü bir satış dalgasına zemin hazırladı.

Gelecek potansiyeli ve mali ortaklıklar güven veriyor

Mali bilançolardaki bu genişleme baskısına ve fiyat indirimine rağmen Stifel analistleri, uzun vadeli satın alım pozisyonunu sürdürüyor. Yatırım bankasının değerlendirmesinde, şirketin tescilli çinko hibrit batarya sisteminin endüstriyel ölçekteki üretim safhasına geçiş performansı oldukça olumlu bulunuyor. Sipariş yoğunluğunun fabrikalardaki kapasite kullanım oranlarını yukarı taşıması, yakın gelecekte kârlılığa ulaşma şansını besleyen en güçlü unsur olarak masadaki yerini koruyor.

Şirketin elini rahatlatan bir diğer gelişme ise Hudson Bay ve Cerberus gibi küresel yatırım ortaklarıyla kurulan bağlar oldu. Bu sayece acil nakit krizleri büyük ölçüde bertaraf ediliyor. Üretim hatlarının otomasyona geçmesi için harcanan sermayenin, orta vadede birim maliyetleri kalıcı olarak aşağı çekeceği öngörülüyor. Dolayısıyla 10 dolarlık yeni tahmin bile, mevcut spot piyasa değerinin üzerinde çok ciddi bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

Yöneticilerin hisse satışları ve teknik baskı

Sermaye piyasalarındaki yasal mevzuatlar gereği kurumlara sunulan bildirimlerde, şirket içindeki bazı üst düzey yöneticilerin son dönemde şahsi hisse satışı gerçekleştirmiş olması da kısa vadeli tedirginliği besledi. Finans yöneticilerinin portföy ayarlamaları, bireysel yatırımcılar nezdinde temkinli bir duruş sergilenmesine neden olurken hisse fiyatını 4,40 dolar seviyesindeki teknik destek sınırlarına kadar itti.

Gelecek haftalarda açıklanacak olan çeyreklik mali tablolar ve yeni fabrika üretim hacimleri, hisse fiyatının üzerindeki bu baskının dağılıp dağılmayacağını netleştirecek. Yatırımcılar, şirketin kapasite artırım hedeflerine sadık kalıp kalamayacağını anlamak adına yönetim kurulundan gelecek kurumsal açıklamaları yakından izlemeyi sürdürüyor.