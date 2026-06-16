Eos Energy’den stratejik adım: Pensilvanya’daki yeni üretim hattı hisseleri %13 yukarı taşıdı

Küresel temiz enerji pazarında yenilikçi batarya teknolojileriyle adından söz ettiren Eos Energy, büyüme stratejisinin en kritik aşamalarından birini başarıyla tamamladı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, Pensilvanya sınırları içinde yer alan entegre üretim merkezindeki 'Batarya Hattı 2' projesinde saha kabul testlerinin pürüzsüz bir şekilde sonuçlandığı ve ticari batarya üretimine resmen başlandığı bildirildi. Gelişmiş depolama sistemlerine yönelik küresel talebin zirve yaptığı bir dönemde gelen bu kapasite artışı hamlesi, finans piyasalarında da anında karşılık bularak Eos Energy’nin borsada işlem gören paylarını %13 yukarı taşıdı.

Lojistik mesafelerde %86 azalma ve yüksek verimlilik

Yeni faaliyete geçen üretim hattı, şirketin ilk operasyonel tesisinden elde edilen mühendislik deneyimleri ışığında tamamen verimlilik odaklı bir mimariyle tasarlandı. Tek parça akış prensibi ve gelişmiş robotik entegrasyon sistemleriyle donatılan yeni hat, hammadde lojistiğinde ve operasyon hızında devrim niteliğinde optimizasyon verileri sunuyor.

Üretim sürecine dair paylaşılan teknik detaylara göre, Pensilvanya tesisinin yeni yerleşimi sayesinde fabrika içi hammadde taşıma mesafesi %86 oranında azaldı. Bununla birlikte, yeni üretim hattının kapladığı toplam alan ve hat uzunluğu, mevcut ilk hatta kıyasla %40 daha kompakt tasarlandı. Bu yapısal optimizasyon, Eos Energy’nin birim üretim maliyetlerini kronik bir şekilde aşağı çekerken operasyonel verimliliği ve sipariş karşılama hızını doğrudan yukarı taşıyor.

Hedef: Gelecek dönemde yıllık 4 GWh kapasite

Üretim operatörlerinin sahada aktif olarak göreve başladığı tesiste, alt montaj hatlarının yılın üçüncü çeyreğinde devreye girmesi, tam kapasite üretime ise önümüzdeki dönem planlamaları dahilinde ulaşılması hedefleniyor. Şirket, ilk üretim hattının yılın ilk 164 gününde elde ettiği toplam çıktının, bir önceki yılın tamamındaki üretimi şimdiden geride bıraktığını açıkladı.

Eos Energy yönetimi, ikinci hattın faaliyete geçmesiyle birlikte yıllık 4 GWh büyüklüğünde bir enerji depolama üretim kapasitesine ulaşma vizyonuna çok daha yaklaştıklarını belirtti. Çinko bazlı güvenli batarya sistemlerine yönelik uluslararası talebin arttığı bu süreçte, yeni nesil depolama projelerinin de bu kapasite artışıyla desteklenmesi öngörülüyor.