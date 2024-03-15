EPDK’dan 2 dağıtım şirketine 191 milyon TL ceza

Mehmet KAYA /ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) depolama yatırımları ve lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırımcılara karşı sorumluluğunu yerine getirmediği gerekçesiyle 2 dağıtım şirketine idari para cezası uyguladı. EPDK’dan verilen bilgide, Akedaş Elektrik Dağıtım’a 173 milyon TL, Uludağ Elektrik Dağıtıma ise 18 milyon TL idari para cezası verildiği kaydedildi.

Ceza gerekçeleri

EPDK’dan verilen bilgide, Akedaş’ın depolamalı önlisans başvuruları için dağıtım hattı kapasitesini uygun olmadığı gerekçesiyle olumsuz görüş oluşturmasına rağmen, eşzamanlı olarak lisanssız projeler için kapasite tahsisi yaptığı belirlendiği açıklandı.

Uludağ Elektrik Dağıtım’ın ise trafo merkezleride kapasite olmasına rağmen, önce bildirilen başvurulara olumsuz, sonra bildirilen başvurulara olumlu bağlantı görüşü oluşturduğu tespitine yer verildi.

EPDK’dan verilen bilgide Başkan Mustafa Yılmaz’ın konuya yönelik değerlendirmesinde, özellikle yenilenebilir enerji alanında üretimi artırma konusunda hassas olduklarını vurguladığı aktarıldı. Yılmaz’ın “Depolama yatırımları ve lisanssız elektrik üretimi Türkiye’nin enerjisi için hayati önem taşıyor. Biz EPDK olarak ‘daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji için, daha fazla yatırım için’ üzerimize düşeni hızla yerine getirirken, dağıtım şirketlerinin ağır davranma, farklı hesapların içine girme lüksü olamaz. Kimsenin yatırımcıyı yanıltmaya, oyalamaya daha da önemlisi Türkiye’nin enerjideki yükselişini akamete uğratmaya hakkı yok. Bu süreçte sorumluluğunu yerine getirmeyen, düzenlemelerimize aykırı davranan, yatırımcının önünü açmayan, hak kaybına sebep olan dağıtım şirketleri bedelini ağır öder. Ben bu cezanın ilk ve son olacağını umuyorum” görüşlerine yer verildi.

30 bin 988 MWe kurulu güç ön lisans verildi

EPDK’dan verilen bilgide rüzgar ve güneş santralleri olmak üzere depolamalı elektrik üretimi için toplam 30 bin 688 MWe kurulu güç öngörülen 613 projenin başvurusunun kabul edilerek ön lisans verildiği hatırlatıldı. Bilgide Verilen önlisansların 16 bin 704 MWe gücündeki 236 adedinin RES projesi, 13 bin 984 MWe gücündeki 377 adedi ise GES projesi. Bu önlisansların yaklaşık 40 milyar dolarlık bir yatırıma karşılık geldiği kaydedildi.