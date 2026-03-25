Epic Games 1000'den fazla çalışanını işten çıkaracak

Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney "Kaybettiğimizden önemli ölçüde daha fazla harcıyoruz ve şirketin finansmanını sürdürebilmek için büyük kesintiler yapmak zorundayız." dedi.

Birinci şahıs nişancı oyunu "Fortnite" gibi dev yapımlar, pandemiden sonra da dayanıklılığını korumuş; büyümedeki yavaşlamaya rağmen ayakta kalmıştı.

Ancak artık onlarda da etkileşim düşüyor; özellikle de oyuncuları elde tutmak için sürekli pahalı yeni içerik akışına dayanan canlı servis oyunlarında durum giderek kötüleşiyor.

Sweeney, "Tutarlı bir Fortnite büyüsü sunmakta zorlandık" dedi ve 1991'de kurulan şirketin ilk günlerinden bu yana "piyasa koşullarının bugün en uç noktada" olduğunu ekledi.

Sektörde yapay zekanın geliştiricilerin yerini alabileceğine dair korkular sürerken Sweeney "İşten çıkarmalar yapay zekayla ilgili değil." ifadelerini kullandı.

BBC'de yer alan habere göre Epic Games, bu ayın başlarında, oyunu çalıştırmanın artan maliyetlerini gerekçe göstererek Fortnite'ın oyun içi para biriminin fiyatlarını yükseltmişti.