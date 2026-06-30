EPSA, yapı kimyasallarındaki gücünü İngiltere'de sergiledi

EKONOMİ (BURSA) - İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen fuarda EPSA, su yalıtım sistemlerinden seramik yapıştırıcılarına, tamir ve güçlendirme harçlarından epoksi ve poliüretan zemin kaplama sistemlerine, astarlardan yapı kimyasalları katkılarına ve ısı yalıtım çözümlerine kadar geniş ürün gamını tanıttı. Yüksek performans, uzun ömür, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yapı teknolojileri odağında geliştirilen çözümler, uluslararası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuarda öne çıkan ürünler arasında yüksek performanslı Quadroflex su yalıtım çözümleri, epoksi esaslı zemin sistemleri, seramik yapıştırıcıları, epoksi seramik yapıştırıcı ve derz dolgu sistemleri ile poliüretan derz dolgu çözümleri yer aldı. Bunun yanında, farklı uygulama alanlarına yönelik teknik çözümler ve yeni nesil yapı kimyasalları da uluslararası profesyonellerle buluşturuldu.

EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, InstallerSHOW 2026 katılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede, uluslararası fuarların yalnızca ürün sergileme alanları olmadığını, aynı zamanda markaların vizyonunu, üretim gücünü ve teknoloji odaklı yaklaşımını dünyaya anlatabildiği stratejik platformlar olduğunu vurguladı. Özdemir, “InstallerSHOW' da yer almak bizim için yalnızca yeni müşterilerle buluşmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Türkiye'nin üretim kalitesini, mühendislik gücünü ve yenilikçi yapı kimyasalları çözümlerini uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana kalite, sürdürülebilirlik ve Ar-Ge yatırımlarını büyümemizin temel unsurları olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Küresel pazarlardaki büyüme hedeflerine de değinen Özdemir, “Bugün ürünlerimizi birçok ülkeye ihraç ediyor, farklı coğrafyalardaki iş ortaklarımızla uzun vadeli iş birlikleri geliştiriyoruz. Hedefimiz, yalnızca ihracat yapan bir firma olmak değil, dünya genelinde güven duyulan, tercih edilen ve sektöre yön veren güçlü bir Türk markası olmaktır. Bunun için üretim teknolojilerimize, insan kaynağımıza ve inovasyona yatırım yapmayı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Sürdürülebilir yapı teknolojilerinin geleceğin inşaat sektörünü şekillendireceğini belirten Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: “InstallerSHOW 2026, EPSA için yalnızca ürünlerini sergilediği bir organizasyon olmanın ötesinde; yeni iş birliklerinin temellerinin atıldığı, farklı ülkelerden sektör temsilcileriyle bilgi paylaşımının gerçekleştirildiği ve markanın uluslararası pazardaki görünürlüğünü güçlendirdiği bir platform oldu. EPSA olarak daha güvenli, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir yapılar için çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Geleceğin yapı teknolojilerini geliştiren çözümlerimizle, dünyanın dört bir yanında daha güvenli, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir yapılar için çalışmayı sürdüreceğiz.”