Epson, atıkları metal tozuna dönüştüren fabrika kuracak  

Epson’un grup şirketlerinden Epson Atmix Corporation, atık metalleri geri dönüştürmek için sürdürülebilir bir metal rafinerisi inşasına başladığını duyurdu. Toplam 5,5 milyar yen yatırım yapılacak fabrika 2025 yılından itibaren özel teknolojilerle atık metaller toz olarak yeniden kullanılabilir hale getirecek. Atmix, Temmuz 2022'de Japonya'nın Aomori kentindeki Hachinohe şehri ile Hachinohe Kita Inter Endüstri Parkı'ndaki fabrika sahasını satın almak üzere bir anlaşma imzalamıştı. Atmix geçtiğimiz günlerde bir temel atma töreni düzenledi ve fabrikanın Haziran 2025'te faaliyete geçeceğini açıkladı.

Karbon negatif olacak

Epson, 2050 Çevresel Vizyonu'nda belirtildiği gibi, 2050'ye kadar karbon negatif ve yeraltı kaynaklarından arınmış bir şirket olmayı hedefliyor. Epson, stratejisinin bir parçası olarak, metal ve kağıt gibi malzemeleri geri dönüştürmek için çevresel teknolojiler geliştirmek ve elde edilen teknolojileri ve çözümleri yeni iş alanları yaratmak amacıyla kullanmayı amaçlıyor.

Metal bulmak zorlaşacak

Atmix, yeraltı kaynaklarının azalması ve metal fiyatlarının yükselmesi nedeniyle doğal malzeme temininin zorlaşacağını ön görüyor. Yeni fabrika, geri dönüştürülmüş metal kaynaklardan metal tozları üretmek üzere metalin geri dönüştürülmesi yoluyla riski azaltmayı amaçlıyor. Metal tozları üretiminde kullanılan metali geri dönüştürmek amacıyla tasarlanmış olan yeni fabrika, metalleri eritmek için yüksek frekanslı indüksiyon fırın, metallerden kirlilikleri temizlemek için AOD rafineri fırını ve ingot oluşturmak için döküm makinesi gibi ekipmanlarla donatılacak.

Yeraltı kaynakları korunacak

Atmix, üretim süreçlerindeki metal tozlarında oluşan standart dışı metal tozları, Atmix içinde oluşan metal atıklar ve Epson Grubu tarafından atılan metal kalıntıları ve kullanılmış kalıplar gibi çeşitli kaynaklardan gelen istenmeyen metalleri geri dönüştürmek için bu yeni fabrikayı kullanacak. Bu atık metaller, Atmix'in metal tozları için hammadde olarak yeniden kullanılacak. Yüksek saflıktaki demir gibi doğal malzemeler, geri dönüştürülmüş metal malzemelerle değiştirilerek yeraltı kaynaklarını koruyacak ve karbondioksit emisyonlarını azaltacak. Yeni bir rafine işlemi uygulanması, Atmix'in gelecek nesil yüksek performanslı tozları geliştirmesine, manyetik özelliklerini iyileştirmesine ve amorf şekillendirme yeteneklerini artırmasına olanak tanıyor. Yeni fabrika, 2050'de yeraltı kaynaklarından arınmış bir şirket olma hedefine ulaşma yolunda atılan önemli bir adım olacak.