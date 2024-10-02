Epson, yeni bölgesel operasyonuyla müşteri odaklı büyümeyi hedefliyor

Epson, teknoloji alanında dünyanın en dinamik bölgelerinden birinde işletmelere ve tüketicilere hizmet vermek üzere yeni şirketi Epson Middle East FZCO'yu (Epson META-CWA) kurdu. Şirket, operasyonlarına ekim ayında başlayacak. Merkezi, Dubai'de bulunan yeni operasyon, Epson'un Orta Doğu, Türkiye, Afrika ve Orta ve Batı Asya'da (META-CWA) gördüğü potansiyeli hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Epson META-CWA, teknolojinin tüketiciler, işletmeler ve dünya için yaratacağı faydaya odaklanıyor. Şirket, pazardaki kapsamlı ağı aracılığıyla Epson'un bölge genelindeki baskı, tarama, görüntüleme, üretim ve yaşam tarzı kategorilerindeki yüksek kaliteli teknoloji çözümlerini pazara sunacak.

Yüzde yüzden fazla büyüdü

Marka, yeni operasyon bölgesiyle; eğitim, sağlık, finansal hizmetler, inşaat, turizm, konaklama, perakende ve eğlence gibi sektörlerde genişleyen müşteri tabanına özel kurumsal çözümler sağlayacak. Epson, son dönemde META-CWA bölgesinde, çift haneli bir büyüme performansı sergilerken, markanın eğitim alanındaki teknolojik çözümleri de 2022-2023 arasında yüzde yüzden fazla büyümüştü. Yeni bölgesel operasyon, şirkette on yıldan fazla bir süredir görev alan Epson META-CWA Başkanı Neil Colquhoun tarafından yönetilecek. Yeni operasyonları hakkında açıklamalarda bulunan Colquhoun, “Epson'da tasarladığımız, ürettiğimiz ve satışını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünlerimizle gurur duyuyoruz. Orta Doğu, Türkiye, Afrika, Orta ve Batı Asya'ya doğru olan bu genişlememiz, sadece iş anlamında bir büyümeyi temsil etmiyor. Operasyonumuz, yerel ihtiyaçları anlamak, insanları ve işletmeleri güçlendiren teknolojileri onlara sunmakla ilgili. Tüm bunları yaparken dünyamıza özen göstermek ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek de bizler için büyük önem taşıyor. Bu yeni yapıyla birlikte, iş arkadaşlarımızla yerel iş ortaklarımızın büyümesini de desteklemiş olacağız.” diyor.

Epson, çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyor

Epson META-CWA’nın odak noktasında müşterilerine sunduğu sürdürülebilir teknolojiler aracılığıyla onların çevresel etkilerini azaltmalarını desteklemek bulunuyor. Şirket, çevresel etkisini sınırlayan girişimlere ve süreçlere yatırımlar yapmayı sürdürüyor. 2023 yılı sonuna kadar Epson'a ait tesislerde küresel anlamda yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçen markanın hedefinde; 2050 yılına kadar karbon negatif olmak ve petrol, metal gibi tükenebilir yer altı kaynaklarının kullanımını ortadan kaldırmak var.

İnovasyon odak noktasında

Epson META-CWA, küresel Epson organizasyonu içindeki en dinamik bölgelerden biri olarak konumlanıyor. 80 ülkede, 320'den fazla ekip üyesiyle inovasyon ve mükemmelliği güçlendirme stratejisini benimseyen marka hem çalışanlarının hem de operasyonlarını geliştirebilecek projelere imza atmayı sürdürüyor.

Çalışanların liderlik yeteneklerini geliştirmesini hedefleyen Epson, doğru bir kariyer planlaması için tüm ekibe eşit fırsatlar sunuyor. 11 farklı ülkeden oluşan yönetim ekibine sahip olan markanın organizasyon ve yönetim pozisyonlarının neredeyse yarısı kadınlardan oluşuyor. Bu da markanın cinsiyetler arası eşitliği benimsediğinin en büyük kanıtları arasında yer alıyor. Epson META-CWA, ayrıca Epson Lisansüstü Programı gibi girişimler aracılığıyla da yerel yetenekleri kendine çekmeyi ve teşvik etmeyi amaçlıyor.