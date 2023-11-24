Era Alüminyum, Üreten Kadınlar Yarışması’ndan ödülle döndü

EKONOMİ/BURSA

Halkbank tarafından ülke genelinde düzenlenen Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni, İstanbul Hilton Bomonti Otel’de gerçekleştirildi. Törende başta “Mikro Üretici Kadın Girişimciler”, “KOBİ Üretici Kadın Girişimciler” ve “Kadın Kooperatifleri” olmak üzere çeşitli kategorilerde ilk üçe girenlere ödülleri verildi. “KOBİ Üretici Kadın Girişimciler” kategorisinde birincilik ödülü Bursa OSB’de faaliyet gösteren Era Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Köksal’ın oldu. Köksal ödülünü Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’dan aldı. Ödülün kendisi için yeni bir motivasyon kaynağı olacağını belirten Köksal, “Kadın girişimciler, sadece iş dünyasına değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılarda bulunuyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ERA Alüminyum, Bursa OSB’deki 11 bin m2'lik fabrikasında güneş enerjisi sistemleri başta olmak üzere alüminyum sektöründe 15 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.