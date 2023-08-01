ERA Grup Alüminyum, otomotive üretim yapacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Güneş enerjisi sektörüne sunduğu nitelikli ürünlerle büyümesini sürdüren ERA Grup Alüminyum, mekanik işlemenin dışında üretim tesisi kimliğini de kazanmak adına yeni yatırımını yaptı. GES panellerinin alüminyum çerçeveleri ile çatı kurulumlarındaki taşıyıcı ekipmanların imalatını yaptıklarını belirten ERA Grup Alüminyum Genel Müdürü Şevki Köksal, “GES panel çerçeveleri konusunda aylık üretim kapasitemizi artırırken büyüme ivmemizi de koruyoruz. Yakın zamanda Bursa OSB’deki 10 bin metrekarelik yeni tesisimize taşındık. Burasıyla birlikte sadece bir mekanik işleme atölyesi olmaktan çıkıp Alüminyum konusunda üretim yapabilen ve çok daha farklı sektörlerde yer alabilen bir tesis halini aldık. Fiziksel mekan olarak bir önceki fabrikamıza göre yaklaşık 2,5 kat daha büyük bir alandayız. Bu da ürün gamımızı geliştirmek adına yeni yatırımlar yapabilmek için oldukça önemli bir avantaj sundu” ifadelerini kullandı.

“Kapasitemiz yükseliyor”

Yeni tesis ile birlikte makine parkuruna da önemli eklemeler yaptıklarını ve aylık alüminyum işleme kapasitelerini 1200 tona çıkaracaklarını belirten Köksal, “Kurulumunu gerçekleştirdiğimiz alüminyum ekstrüzyon tesisi bize önemli bir üretim esnekliği getirecek. Bu tesisimizi eylül ayı gibi yüzde 100 verimlilik ile kullanmaya başlayacağız. Ayrıca ikinci bir ekstrüzyon tesisi için de bir holümüzü şimdilik boş tutuyoruz. Bu fabrika tam kapasite ile çalıştığında GES tarafında aylık 500 bin çerçeve üretir konuma gelirken otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlere de üretim yapacağız. Operasyonlarımızı halihazırda 150 kişilik ekiple yürütüyoruz. Çağın gerekliliklerine paralel olarak otomasyon ağırlıklı bir yatırım planı hazırladık. Bunun yanı sıra yılın 2. yarısı itibarıyla daha kalite odaklı olacak şekilde 500 bin dolarlık makine ve teçhizat yatırımı planlıyoruz” diye konuştu.

“İhracat payımızı artıracağız”

Çatı GES taşıyıcı ve montaj ekipmanları üretimi konusunda sektörün öncülerinden olduklarını belirten Şevki Köksal, “Geçen yıl üretimimizin yüzde 15’i ihracata gitti. Bizim bu yıl sonu itibarıyla ihracat hedefimiz üretim payımızı yüzde 20’ye çıkarmak. Mevcut piyasaların durumuna rağmen bu hedefe ulaşmamız oldukça olası görünüyor çünkü yeni işbirlikleri için önemli çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca fuarlar tarafında da aktifiz. Ülkemizin sektördeki en büyük fuarlarından Solarex İstanbul ve EIF World Energy Congress&Expo’da katılımcı olarak yer alıyoruz. Ayrıca yurtdışı tarafında da Avrupa’nın en önemli etkinliklerinden InterSolar’ın yanı sıra İspanya’da da bir fuara katılma kararı aldık. ABD, bizim en çok yer almak istediğimiz pazarlardan birisi. Orası için de ABD’de bir fuara katılacağız. Yurtdışı tarafında partnerlik anlaşmaları yaparak ilerlemeyi de gündemimize aldık. Bazı noktalarda ise kendi depolarımızı kurarak operasyonları oralardan yönetme planımız var” ifadelerini kullandı.

GES konusunda kendilerini ispatladıklarını belirten Köksal, “Şimdiki hedefimiz otomotiv sektöründe kendimizi ispatlamak. Ürün gamımızı geliştirmenin bize sağlayacağı avantajları doğru kullanıp ileride aşama aşama farklı sektörlere de üretim yapmayı planlıyoruz. Sahip olduğumuz geniş mühendis ekibi ile birlikte sektöre yenilikçi ürünler kazandırmak önceliklerimiz. İlk olarak titreşim takozlarının burçlarını üreterek yer almayı planladığımız otomotivde ana hedefimiz batarya taşıyıcı ekipmanların üretimini yapmak. Bütün büyük yatırımımızı ekonominin dalgalandığı bir dönemde yapmamıza karşın bu süreci güçlenerek atlattık. Adım adım çalışmalarımızı planlıyoruz. Şu an ürün geliştirme yapıyoruz ama Ar-Ge merkezi için piyasada uygun şartların oluşmasını bekliyoruz.