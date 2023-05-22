ERA Grup Alüminyum, yeni yatırımları ile büyüyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Henüz çok yeni bir firma olmasına karşın güneş enerjisi sektörüne sunduğu nitelikli ürünlerle büyümesini sürdüren ERA Grup Alüminyum, mekanik işlemenin dışında üretim tesisi kimliğini de kazanmak adına yeni yatırımını yaptı. 2021’den bu yana sektörde olduklarını ve GES panellerinin alüminyum çerçeveleri ile çatı kurulumlarındaki taşıyıcı ekipmanların imalatını yaptıklarını belirten ERA Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Köksal, “GES panel çerçeveleri konusunda aylık üretim kapasitemizi artırırken büyüme ivmemizi de koruyoruz. Bu doğrultuda üretim yaptığımız NOSAB’daki 4 bin 400 metrekarelik fabrikamızdan Bursa OSB’deki 10 bin metrekarelik yeni tesisimize taşındık. Burasıyla birlikte sadece bir mekanik işleme atölyesi olmaktan çıkıp Alüminyum konusunda üretim yapabilen ve çok daha farklı sektörlerde yer alabilen bir tesis halini alacağız” dedi.

“Kapasitemiz artacak”

Yeni tesis ile birlikte Aylık 750 ton olan alüminyum işleme kapasitelerini 1200 tona çıkaracaklarını belirten Köksal, “Kurulumunu gerçekleştirdiğimiz alüminyum ekstrüzyon tesisi bize önemli bir üretim esnekliği getirecek. GES tarafında aylık 250 bin çerçeve üretir konuma gelirken bu sayıyı tam kapasiteye ulaşınca 500 bine çıkaracağız. Bunun yanı sıra alüminyum ekstrüzyon tesisi ile birlikte otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlere de giriş yapacağız. Yeni tesis ile birlikte otomasyon konusunda da önemli yatırımlar hayata geçirdik. Teknolojinin üretim kısmında elimizi güçlendirecek ERP konusunda da anlaşmalarımızı yaptık. 2024 itibarıyla üretimden veri toplama teknolojilerini de sisteme dahil edip verimlilik çalışmalarına hız vereceğiz” diye konuştu.

Çatı GES taşıyıcı ve montaj ekipmanları üretimi konusunda sektörün öncülerinden olduklarını belirten Köksal, “Şu anda üretimimizin yüzde 15’i ihracata gidiyor. İhracatta ise en temel kalemimizi Çatı GES taşıyıcı ve montaj ekipmanları oluşturuyor. Bizim yıl sonu itibarıyla ihracat hedefimiz de üretim payımızı yüzde 20’ye çıkarmak” ifadelerini kullandı.