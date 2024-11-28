Erbab, Ozan ve Alper’i geliştirirken ihracatına da başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

TÜBİTAK'ın geliştirdiği teknoloji kullanılarak ERBAB tesislerinde TÜBİTAK lisansı altında üretilen dünyanın en hafif katlanabilir mayın dedektörü olan Ozan’ın yeni versiyonu için hazırlıklar tamamlandı. Bursa’nın savunma sanayii sektöründe ilk nihai ürünü olarak Ozan Mayın Dedektörü’nü ürettiklerini hatırlaran ERBAB İş Geliştirme Müdürü Fatih Mestan, “Bu dedektörün tüm üretim ve montaj süreçlerini kendi bünyemizde yapıyoruz. Sadece donanım değil yazılım tarafında da tamamen yerli bir detektörden bahsediyoruz. Ozan, son kullanıcı tarafında TSK’nın envanterine de giren ve yüzde 96,5 oranında yerlilik oranına sahip bir dedektör. Ülkemizin global hedefleri doğrultusunda üretime devam ediyoruz. Aynı zamanda geliştirme çalışmalarımıza da devam ediyoruz. “OzanG” olarak piyasaya sunacağımız yeni versiyon ile birlikte çok daha uzun ömürlü bir cihaz ile sektörün karşısında çıkacağız” dedi.

“Birçok ülke ile görüşüyoruz”

Mestan ayrıca Alper Mayın Dedektörü’nün de iş geliştirme ve pazarlama haklarını aldıklarını belirtirken bu ürünü de geliştirmek adına çalıştıklarını söyledi. Alper’i öncelikli olarak 3,5 kg ağırlıktan 2,5 kilograma çekmeyi hedeflediklerini ve bunun için TÜBİTAK ile birlikte çalıştıklarını söyleyen Mestan, halihazırda hem Ozan hem de Alper için ihracata başladıklarını vurguladı. Ürünlerin ilk olarak Türkmenistan’a ihraç edildiğini belirten Mestan, “Cihazlar TSK’nın envanterinde olduğu ve sıcak bölgelerde kullanıldığı için pazarda önemli bir güven oluşmuş durumda. Global ihracat hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalara hızlandırdık. Türki cumhuriyetlerle temas halindeyiz. Uzakdoğu ve Arap ülkeleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Avrupa, diğer bölgelere göre dedektörlerde daha tutucu davransa da orada bile marka bilinirliğinde 4. sırada olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu.

Global ihracat hedefleri doğrultusunda fuar katılımlarını önemsediklerini de söyleyen Fatih Mestan, “Son olarak Comit markasıyla yer aldığımız Saha Expo’da güzel karşılıklar aldık. Fuardaki tek mayın dedektörü üreticisiydik ve birçok kesimden standımızı önemli isimler ziyaret etti. Ozan kendisini ülkemizde kanıtlamış, dünyada da adından söz ettiren bir konuma geldi. Aktif siparişlerimizin üretimine devam ederken uluslararası fuar katılımları konusunda da planlama yapıyoruz. Farklı ülkelerle distribütörlük görüşmelerimiz sürüyor. Önümüzdeki süreçte ürünlerimizin global pazarda da ağırlığının artması adına çalışıyoruz” dedi.