Erbak Uladağ Pazarlama’ya ilişkin rekabet soruşturmasında uzlaşma

Rekabet Kurulunca Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım A.Ş. yürütülen soruşturma uzlaşmaya sonuçlandı.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren söz konusu firmanın, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturmanın, tarafça sunulan uzlaşma metninin Rekabet Kurulunun kararı ile kabul edilmesiyle sonlandırılması kararlaştırıldı.

Uzlaşma yöntemiyle soruşturmanın sonlandırılmasıyla teşebbüse, 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere, takdiren 16 milyon 831 bin 692 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.