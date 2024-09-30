Erbend ve Erfab Makine, yeni ürünlerini görücüye çıkardı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’de ince sac bükme makineleri imalatında tek, dünyada ise 5 imalatçıdan biri olan Erbend ile makine sektörünün dünyadaki 15 lider markasını çatısı altında toplayarak Türkiye imalat sektörünün hizmetine sunan Erfab Makine; Maktek Avrasya Fuarı’nda yenilikçi ürünlerini imalat sektörü ile buluşturdu. Erbend markasıyla ürettikleri tek ve çift yönlü ince sac katlama makineleri, panel bükme makineleri ve redüktörlü makasları dünya genelinde 50’yi aşkın ülkeye ihraç ettiklerini belirten Erler Group Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, “Firma olarak teknoloji alanındaki yatırımlarımızı sürdürürken modellerimizdeki enerji tüketimini de aşağı çekerek son kullanıcının maliyetlerine katkı sağlıyoruz” dedi.

Erbend Makine’nin sürdürülebilir büyüme ve teknolojik gelişmeye odaklandığını kaydeden Orhan Er, “Karbon salımını asgariye indirecek makine ve üretim yöntemlerine olan ihtiyaç hızla artıyor. Bu dönüşümü sağlayacak en önemli sektörlerden biri makine. Bizim modellerimizde enerji tüketimini en az yüzde 50 oranında düşüren bir teknoloji kullanılıyor. Modellerimizin enerji verimliliği çok yüksek” diye konuştu.

Yeni makineler stantta olacak

Fuar katılımlarını önemsediklerini ve bu anlamda sektörün büyük buluşmalarında yer almaya özen gösterdiklerini belirten Orhan Er, “Erbend’in yeni panel bükme modeli Panel Bender’e entegre edilebilen robot sistemle birlikte ne şekilde çalıştığını, üreticiye sağladığı kolaylığı standımızda gözler önüne sereceğiz. Bunun yanı sıra yukarı aşağı sac katlama modelimiz Dual MFA’nın teknolojisini ziyaretçilerimiz standımızda yakından görebilecek” dedi. Orhan Er, şöyle devam etti: “Erfab tarafında da OEM projelerimiz kapsamında, iş ortaklarımızla birlikte yarattığımız güç ile kendi markamız altında üretilen Erfab lazer kesim makine modellerimiz ve yine panel bükme modelimiz standımızda yer alıyor. Ayrıca yine Erfab markamızın altında yakın zamanda distribütörlüğünü aldığımız punch makineleri konusunda lider markalardan olan Euromac’a ait modelin yanı sıra diğer iş ortaklarımızın boru bükme, sac doğrultma makinelerini de sergiliyoruz. Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden Erbend markamız ile fuara katılan başta yabancı ziyaretçileri, ERFAB markamız ile de iç pazardaki son kullanıcıların ihtiyaçlarını odağa alan bir yaklaşımı benimsedik.”