Erciyas Çelik Boru, DSİ projesi için 15 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş., Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Sakarya-Kocaeli İçme Suyu İsale Hattı Projesi kapsamında yeni bir sipariş aldığını duyurdu.

Şirket, proje kapsamında iki faz halinde gerçekleştirilecek çelik boru tedariki için yaklaşık 15 milyon dolar tutarında anlaşmaya vardığını açıkladı.

Açıklamaya göre Erciyas Çelik Boru, proje kapsamında iki fazda toplam 14 bin metre çelik boru üretip teslim edecek.

Siparişin, DSİ'nin Sakarya ve Kocaeli illerinin içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik isale hattı yatırımında kullanılacağı belirtildi.