Erciyas Çelik Boru, yeni şirket kuruyor

Erciyas Çelik Boru, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıkla ile Erciyas Hyperloop Teknoloji adında yeni bir şirket kuracağını duyurdu.

Açıklamaya göre, şirket kuruluşunun ana hedefi vagon ve boru üretimindeki yatırımlarla hyperloop teknolojisinde kullanılacak kapsül vagon ve tüplerin üretimi olacak.

Konuya ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi: “15 Şubat 2022 tarihli KAP açıklamasında hem yeni nesil ulaşım biçimi olan Hyperloop hem de bu teknolojiyle ilgili girişimlerimiz hakkında bilgiler paylaşılmıştı. Hyperloop ile ilgili AR-GE çalışmalarımız halen devam etmekte olup, ekosistemde yer alan kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz.

Şirketimiz inovasyon ve sürdürülebilirlik temelinde daha iyi bir gelecek için yeni nesil ulaşım teknolojisi olan Hyperloop ile ilgili çalışmalarını tüm hızıyla ilerletirken hem faaliyetlerimizi daha etkin, şeffaf ve izlenebilir kılmak adına hem de, gerçekleştirilmesi gereken yeni nesil boru/tüp, strüktürel üretimler ve yürüyen aksam ürünlerinin (tüplerin içindeki tüm hareketli ve hareket eden ürünler) AR-GE ve üretim faaliyetlerinin hayata geçirilmesi amacıyla yeni bir oluşum ve yapılanmaya gidilmesi değerlendirilmiştir.

Bu amaçla Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/02/2024 tarihli kararı uyarınca, Şirketimiz Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş'nin %55 ve vagon üretiminde yıllara sair bilgi ve tecrübeye sahip grup şirketimiz RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş.'nin %45 iştiraki olacak bir ortaklık şeklinde Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş. unvanlı ve 250.000TL sermayeli yeni bir şirket kurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Kuruluşun ana hedefi vagon ve boru üretimindeki yatırımlarla Hyperloop teknolojisinde kullanılacak kapsül vagon ve tüplerin üretimini gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda şirket kuruluşu için gerekli işlemler başlatılmıştır."