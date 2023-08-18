Erciyas Çelik Boru’dan 75 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Erciyas Çelik Boru, 75 milyon TL tutarındaki ilk kira sertifikası ihracını, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın üçüncü taraf kira sertifikası ihraçlarına aracılık etmek için kurduğu iştiraki Değer Varlık Kiralama şirketi aracılığıyla gerçekleştirdi.

İhraç tutarının iki katından fazla talep alan Erciyas Çelik Boru, bu yöntemle proje finansman imkanı yaratarak ciro artışına pozitif etki oluşturmayı hedefliyor.

300 milyon TL ihraç limiti alan ve 75 milyon TL’sini kullanan Erciyas Çelik Boru, piyasa şartlarının uygunluğuna göre limitin tamamını kullanmayı amaçlıyor.

"Risk ve maliyet optimizasyonu sağlamayı hedefliyoruz"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Erciyas Holding İcra Kurulu Başkanı Emre Erciyas, “Çelik boru üretim ve ihracatında kendi segmentinde ülkemizin lideri, Avrupa’nın da sayılı firmaları arasında yer alan bir şirket olarak kaynak çeşitliliğini önemsiyoruz. Bu doğrultuda ilk kira sertifikası ihracımızı, piyasada saygın ve bu hususta yetkin bir kuruluş olan Değer Varlık Kiralama şirketi aracılığıyla başarıyla tamamladık. 177 gün vadeyle çıktığımız ihraca, birçok yatırımcıdan talep gelirken, talebin büyüklüğü ihraç tutarının iki katından fazla oldu. Piyasanın bize gösterdiği ilgiden dolayı oldukça memnunuz. Bu yöntemle alternatif sermaye piyasası araçlarını kullanmak suretiyle risk ve maliyet optimizasyonu sağlamayı hedefliyoruz. Bu sürecin köprü finansmanı noktasında da faydası olacağını ve proje finansman imkanı yaratarak ciro artışına olumlu yansıyacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki süreçte de yeni yatırım ve iş birlikleriyle önemli başarılara imza atacağız.” şeklinde konuştu.