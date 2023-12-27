Erciyas Holding’den Hyperloop One açıklaması

Erciyas Holding, yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini durduracağını beyan eden Hyperloop One şirketine ilişin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu şirketle herhangi bir bağlarının bulunmadığını belirtti.

Konuya ilişkin holdingden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini durduracağını beyan eden Hyperloop One şirketi ile bir bağımız bulunmamaktadır.

Söz konusu şirketin Elon Musk ve şirketleri ile de bir bağı bulunmadığı gibi; Global Hyperloop Projeleri ve bizim desteğimiz halen devam etmektedir.

Paydağı olduğumuz HyperloopTT’nin de dahil olduğu ekosistemdeki tüm geliştirici şirket ve organizasyonlar, hız kesmeden çalışmalarını sürdürmektedir.”