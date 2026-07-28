Erdaş Savunma, hassas kaynak teknolojileriyle savunma sanayine katma değer sağlıyor

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Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Erdaş Savunma, savunma sanayine yönelik hassas kaynak teknolojileri alanındaki uzmanlığıyla üretim süreçlerine değer katıyor.

Yaklaşık 30 yıllık sektör deneyimini ileri üretim teknolojileriyle birleştiren şirket; TIG (Argon), MIG-MAG (Gazaltı), punta, ark ve oksijen kaynağının yanı sıra fiber lazer kaynak, lazer kesim, büküm ve kaynak sonrası tesviye hizmetleriyle geniş bir üretim altyapısına sahip bulunuyor.

Başta ASELSAN olmak üzere savunma sanayine üretim yapan kuruluşlara çözüm ortağı olarak hizmet veren Erdaş Savunma, yüksek hassasiyet gerektiren metal birleştirme ve imalat süreçlerinde kalite, süreklilik ve zamanında teslimat odaklı çalışmalar yürütüyor.

Şirket, alüminyum, çelik ve paslanmaz malzemelerde gerçekleştirdiği hassas kaynak uygulamalarıyla kritik savunma projelerinin üretim süreçlerine katkı sunuyor.

"Savunma sanayinin kalite beklentilerine uygun üretim gerçekleştiriyoruz"

Erdaş Savunma Genel Müdürü Erdoğan Erdaş, savunma sanayinde üretimin yalnızca teknik yeterlilikle değil, kalite yönetimi ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla mümkün olduğunu belirterek, "Otuz yılı aşkın deneyimimizi gelişen üretim teknolojileriyle birleştirerek müşterilerimize yüksek hassasiyetli kaynak ve metal işleme hizmetleri sunuyoruz. Üretimin her aşamasında kaliteyi esas alıyor, savunma sanayinin beklentilerine uygun çözümler geliştiriyoruz" dedi.

Fiber lazer kaynak ve hassas imalat kapasitesini güçlendiriyor

Şirketin son dönemde özellikle fiber lazer kaynak teknolojilerine yatırım yaptığını ifade eden Erdaş, "Savunma sanayinde parçaların hassasiyeti ve üretim kalitesi her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bu doğrultuda üretim altyapımızı sürekli geliştiriyor, ileri kaynak teknolojileriyle müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir çözümler sunuyoruz" diye konuştu.

"Kalite ve sürdürülebilirlik önceliğimiz"

Kalite yönetim sistemini tüm üretim süreçlerinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini vurgulayan Erdaş, "Müşteri memnuniyetini merkeze alan, sürekli gelişimi hedefleyen ve sürdürülebilir kalite anlayışını esas alan bir üretim modeliyle çalışıyoruz. Savunma sanayinde güvenilir çözüm ortaklarından biri olma hedefiyle yatırımlarımıza ve teknik kabiliyetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Erdaş Savunma, hassas kaynak teknolojileri ve metal işleme alanındaki üretim kabiliyetini ileri teknoloji yatırımlarıyla destekleyerek savunma sanayinin yerli üretim ekosistemine katkı sağlamayı ve yüksek katma değerli projelerde daha fazla yer almayı hedefliyor.