Erdemoğlu Holding, Besni Eğitim Bayramı kutlamalarında

Erdemoğlu Holding, onursal başkanı merhum Mehmet Erdemoğlu adına kurulan Mehmet Erdemoğlu Vakfı vasıtasıyla, Besni Eğitim Bayramı etkinliğinde Besni Eğitim Vakfı ile ortak hareket etmeye karar verdi.

Erdemoğlu Holding'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk’ün 'Eğitimdir ki bir milleti; ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder' sözünden aldığı ilhamla dünyada sadece Adıyaman’ın Besni ilçesinde 'Eğitim Bayramı' kutlanıyor.

Besni Kaymakamlığı, Besni Belediyesi ve Besni Eğitim Vakfı öncülüğünde bu yıl 25’incisi 5-8 Ekim 2023 tarihlerinde kutlanacak olan “Besni Eğitim Bayramı'nın ana teması ise Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla “Cumhuriyet” olarak belirlendi.

Etkinliğin düzenleyicilerinden Şaban Çağıran'ın başkanı olduğu Besni Eğitim Vakfı'nın merkezi İstanbul'da bulunuyor ve 1997 yılından beri faaliyetlerini sürdürüyor. Eğitimin yanı sıra bölgedeki tarihi ve kültür varlıklarının ortaya çıkarılması ve korunması, sağlık konularında da bölge halkına katkılar sunan vakıf, aynı zamanda ilçenin yerel sorunları ve çözüm yolları üzerinde de çalışmalar yapıyor.

Erdemoğlu üst yönetimi de düzenleme komitesinde yer alıyor

Erdemoğlu Holding de en çok önem verdiği konuların başında gelen “eğitime” katkı sunmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaptırdığı onlarca okulu devletine ve milletine bedelsiz emanet eden Erdemoğlu Holding, Onursal Başkanı merhum Mehmet Erdemoğlu adına kurulan Mehmet Erdemoğlu Vakfı vasıtasıyla, Besni Eğitim Vakfı ile ortak hareket etmeye karar verdi.

Bu kapsamda 5-8 Ekim 2023 tarihlerinde icra edilecek Besni Eğitim Bayramı düzenleme komitesinde Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Erdemoğlu da bizzat yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran, 'Düzenleme komitesine dahil olma talebimizi kırmayan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve Ali Erdemoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle Besnililer olarak büyük gurur duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, 25. Besni Eğitim Bayramı etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü, Prof. Dr. Ersan Şen, Prof. Dr. Temuçin F. Ertan, Prof. Dr. Sait Bilgiç, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Gazeteci/Yazar Abbas Güçlü ve “Pepe ve Düşyeri Kurucusu” Ayşe Şule Bilgiç’in katılımlarıyla gerçekleştirilecek panel ve söyleşiler, yönetmen Orhan Uslu’nun “Çeled Uşakları” adlı oyun, Besni’nin sorunları ve çözüm yollarının tartışılacağı çalıştay düzenlenecek. Elim deprem felaketinde hayatını kaybeden insanların ruhlarını şâd etmek için de 5 Ekim 2023 Perşembe akşamı da Mevlid-i Şerif okutulacak.