Erdemoğlu Holding, SASA'da hisse satışı sürecini başlattı

Pay satış işlemi, yurt içi ve yurt dışında yerleşik nitelikli kurumsal yatırımcılara yönelik olarak, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Satış fiyatı ve diğer nihai koşullar, talep toplama süreci sonunda netleşecek. Bu işlem sonucu SASA herhangi bir gelir elde etmeyecek. Satış işlemi, HSBC Bank plc’nin münhasır küresel koordinatör ve talep toplayıcı olarak görevlendirildiği yapı altında yürütülmekte. Ayrıca işlem, 1 Ekim 2025 tarihinde HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, Borsa İstanbul (BIST) Toptan Alım Satım Pazarı başvurusu ardından yürütülecek.

Hisseler BIST’te işlem görecek hale gelecek

İşlemin takası ise 6 Ekim 2025 tarihinde yapılacak

Satışa konu olan paylar, hâlihazırda Borsa İstanbul’da işlem görmeyen nitelikte olup, işlem tarihi olan 2 Ekim 2025 itibarıyla bu hisselerin BIST’te işlem görebilecek şekilde dönüşümünün tamamlanması bekleniyor. İşlemin takası ise 6 Ekim 2025 tarihinde yapılacak.

Erdemoğlu Holding hâlihazırda SASA’nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %60,4’lük kısmına doğrudan, %13,2’lik kısmına ise dolaylı olarak (Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş. aracılığıyla) sahip bulunuyor. Planlanan işlem tamamlandığında Erdemoğlu’nun doğrudan sahip olduğu SASA hisselerinin oranı yaklaşık %57,1’e düşecek.

SASA’daki çoğunluk hissedar pozisyonu korumaya devam edecek

Yapılan açıklamada, Erdemoğlu Holding pay satış işlemi sonucunda SASA’daki çoğunluk hissedar konumunu korumaya devam edeceğini ve şirkete olan bağlılığı ile desteğini sürdüreceğini belirtti. Ayrıca HSBC ile yapılan anlaşma gereği, Erdemoğlu elinde kalan hisseler için 30 günlük bir satmama taahhüdünde bulundu.

Bu taahhüt, belirli istisnaları içermekte olup, vadesi gelen borçların ödenmesi amacıyla yapılacak borç bazlı bir işlemle sınırlı olmak kaydıyla, en fazla 10 milyon euro değerinde SASA hissesinin uluslararası bir yatırım kuruluşuna aktarılması bu kapsam dışında tutulmaktadır. Bu özel işlem Ekim ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecektir.

Satıştan elde edilecek gelir borç ödemelerinde kullanılacak

Erdemoğlu Holding, pay satışından elde edeceği geliri genel kurumsal ihtiyaçlar ile mevcut borç yükümlülüklerinin geri ödenmesinde kullanacak. Şirket, süreçle ilgili yeni gelişmeleri yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğini bildirdi.

Erdemoğlu tarafından yürütülen bu işlem ışığında, pay devirlerinin hem yurt içi hem yurt dışı kurumsal yatırımcılar üzerinden gerçekleştirilmesi ve işlemlerin Borsa İstanbul üzerinden tamamlanması planlanmaktadır. Süreç doğrultusunda kamuya açıklanma zorunluluğu olan gelişmeler, ilgili kurumlar aracılığıyla duyurulacaktır.