Erdemoğlu Holding’in SASA’daki payı yükseldi

Erdemoğlu Holding, gerçekleştirdiği işlemler sonucunda SASA Polyester Sanayi A.Ş.’deki doğrudan payını artırdı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Holding’in SASA sermayesi içindeki payı %57,71’e ulaştı.

KAP açıklamasında yer alan detaylar şöyle:

"Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:II, N15.1 sayılı Tebliği kapsamında Erdemoğlu Holding A.Ş. (Erdemoğlu Holding) tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama aşağıda yer almaktadır.

Aralık ayı içinde 10.12.2025, 11.12.2025 ve 19.12.2025 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamalarda; Erdemoğlu Holding'in değişik kurumsal yatırım kuruluşları ile SASA paylarının dayanak varlık olarak kullanıldığı finansman işlemleri gerçekleştirdiği, bu kapsamda toplam 132.000.000 adet SASA pay senedinin söz konusu yatırım kuruluşlarına satıldığı ve eş anlı olarak vadeli işlem sözleşmeleri satın alınarak pozisyonların kapatıldığı duyurulmuştu.

Taraf olunan vadeli işlem sözleşmelerinden 303.000 kontrat daha önce kapatılmış olup geriye kalan 960.000 kontratın 610.000 adedi 3,09 TL fiyattan, 350.000 adedi de 2,99 TL fiyattan kapatılmış, böylece toplam 96.000.000 lot hisse teslim alınmıştır. İşlemler Borsa'da özel emir yoluyla gerçekleştirilmiştir. İşlem sonucunda 2025 Aralık ayı içinde açılan vadeli işlem pozisyonlarının tamamı kapanmıştır.

Gerçekleştirilen işlemler sonucu, Erdemoğlu Holding'in doğrudan sahip olduğu payların SASA sermayesi içindeki payı %57,71'e ulaşmıştır."