Erdemoğlu Holding'in SASA'daki payı yüzde 69,97 oldu

Erdemoğlu Holding'in SASA Polyester’deki doğrudan ve dolaylı olarak kontrol ettiği toplam pay oranı yüzde 69,97 olarak kaydedildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklaması şöyle:

Özel Durumlar Tebliği'nin 12.maddesi gereğince yapılan açıklama; Şirketimiz Erdemoğlu Holding A.Ş. ile %100 iştiraki olan Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş.’nin, ilgili mevzuat uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümleri ve bütün aktif ve pasifiyle birlikte devir alınmak suretiyle Erdemoğlu Holding A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiş olup birleşme işlemleri tamamlanmış ve şirketlerin bağlı olduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 7 Kasım 2025 tarihinde tescil edilerek 11453 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinde ilan edilmiştir.

Söz konusu birleşme işleminin tamamlanması ile birlikte, Erdemoğlu Holding A. Ş.'nin, SASA Polyester Sanayi A.Ş.’deki doğrudan ve dolaylı olarak kontrol ettiği toplam pay oranı %69,97 olarak kaydedilmiştir.

