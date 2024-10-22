Ereğli'den 3. çeyrekte 800 milyon lira net kâr

Ereğli Demir Çelik, 2024 üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde 800,7 milyon TL net kâr açıkladı. Net kâr çeyreklik yüzde 82 düşüş gösterdi. Net kâr marjı üçüncü çeyrekte yüzde 7,24 seviyesinde gerçekleşirken, önceki çeyrekte yüzde 9,97 seviyesindeydi.

Üçüncü çeyrekte satış gelirleri beklentilerin üzerinde 48,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Satışlar önceki çeyreğe göre yüzde 51,4 düşerken, geçen yıl aynı dönemine göre yüzde 47 arttı. Brüt kâr marjı 3. çeyrekte yüzde 11,8 oldu. Önceki çeyrekte yüzde 13,24 ve geçen yıl aynı dönem yüzde 9,48 seviyesindeydi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) aynı dönemde 4,5 milyar TL olurken, yıllık bazda yüzde 13 azalış gösterdi ve çeyreklik yüzde 28,8 küçüldü. FAVÖK marjı aynı dönemde yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti. Önceki çeyrekte yüzde 13,9 ve geçen yıl aynı dönemde yüzde 10,34 seviyesindeydi.

Şirket için önemli göstergelerden biri olan ton başına FAVÖK ise 71 dolar seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki çeyrekte bu rakam 101 dolar ve geçtiğimiz yıl aynı çeyrek ise 117 dolar seviyesindeydi. Şirketin net borç / FAVÖK çarpanı ise 2. çeyrekte yüzde 2,2’den 3. çeyrekte yüzde 2,8’e yükseldi.

Ereğli’nin 2024 yılının ilk 9 ayında yatırım harcamaları 680 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılında bu rakam 977 milyon dolar seviyesindeydi.

Ereğli'nin 3. çeyrekte ihracat oranı yüzde 20,4 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Çeyreksel bazda ihracat oranı yüzde 23,8 seviyesinde gerçekleşti. 2. çeyrekte bu oran yüzde 22,8 seviyesindeydi.