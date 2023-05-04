Ereğli'nin ortağı ArcelorMittal'den beklenti üstü kar

Dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisi olan ve aynı zamanda Türk demir çelik devi Ereğli'nin ortakları arasında yer alan ArcelorMittal, ilk çeyrekte beklenenden yüksek kar açıkladı ve piyasa koşullarının ikinci çeyrekte daha da iyileşeceğini öngördü.

Lüksemburg merkezli şirket, ilk çeyrek çekirdek karının (FAVÖK) 1.82 milyar dolar olduğunu duyurdu. Bu rakam, bir yıl önceki 5.08 milyar dolarlık rakamdan düşük olsa da, analistlerin ortalama tahmini olan 1.64 milyar dolarlık rakamın üzerinde gerçekleşti.