Eresin Enerji'den depolamalı enerji sektörüne yatırım

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Eresin Enerji Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Eresin, gruplarında bulunan 3 ayrı şirket ile 3 ayrı şehirde depolamalı GES yatırımına girdiklerini paylaştı. Eresin Enerji Yatırım Ortaklığı, Sivas, Kayseri ve Yozgat’ta, 10 MW’lık kurulu güçte depolamalı güneş enerji santrallerini hayata geçirecek.

EKONOMİ Gazetesi’ne konuşan Mehmet Eresin, “Yenilenebilir enerji sektöründe çeşitli şehirlerde yer almaya devam ediyoruz. Toplamda, 30 MW Kurulu Güce sahip depolamalı güneş enerji santrallerinin kurulması için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Sivas ilinde 4Excellence A.Ş. ile yer alacağımız 4EXCELLENCE GES adıyla 10 MW’lık depolamalı güneş enerji santrali kurulumuna hazırız. Kayseri İlinde, Eresin Park 1 Teknoloji ve Enerji Sistemleri SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ ile ERESİN PARK 1 GES adıyla 10 MW’lık ikinci depolamalı GES sahası kurulumuna da adım atıyoruz. Bir diğer yatırımımız ise Yozgat İli Şefaatli İlçesinde yer alıyor. ERESİN PARK 2 Teknoloji Ve Enerji Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile ERESİN PARK 2 GES adıyla 10 MW’lık depolamalı güneş enerji santrali kurulumuna da Yozgat’ta başladık” dedi.

Santrallerin her birinde aktif üretilen elektriğin depolanması için aynı kapasitede depolama tesisi de kurulacağını paylaşan Mehmet Eresin, “ERESİN PARK 1 GES – ERESİN PARK 2 GES – 4EXCELLENCE GES adlarında yer alan Depolamalı GES Yatırımlarımıza devam ediyoruz. Şirketimizin kendine ait, yaklaşık 375.000 metrekarelik alanda kuracağı öngörülen depolamalı güneş enerji santralinde Optimum Açıda Sabitlenmiş Depolamalı Fotovoltaik Sistem teknolojisi kullanılacağız. Güneş hücresi, bifacial güneş panelleri olacak. Saha içerisinde tüm mühendislik çalışmaları tamamlanarak, merkezi inverter seçimleri tamamlandı. GES kapsamında her biri 540 Wm güce sahip bifacial panel kullanılacak. Güneş enerji santralinde üretilen enerjiyi ihtiyaç durumunda depolamak üzere geliştirilen batarya sistemleri için yaklaşık 6 bin metrekarelik alan üzerinde entegre enerji depolama sistemleri de kuruyoruz. Enerji Sistemleri sahalarımız içerisinde toplam 18 adet batarya konteyneri yer alacak. Güneş enerji santralinde yılda 61 bin 200 milyon kWh elektrik üretilecek” diye konuştu. Mehmet Eresin, şirketlerinin yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarının da devam edeceğini belirtti.