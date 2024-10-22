ERFA Makina, Ar-Ge gücü ile ilkleri hayata geçiriyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kurulduğu 2014 yılından bu yana enerji, savunma ve havacılık gibi stratejik sektörlere yerli ve milli projeler ile çözümler sunan ERFA Makina, geliştirdiği makine ve teçhizat ile birçok konuda ilke imza atıyor. Her yıl cirolarından önemli bir payı Ar-Ge’ye aktardıklarını belirten Erfa Makina Kurucusu Faruk Onan, “Havacılıkta yerli ve milli olarak üretimini yaptığımız kalem sayısı 70’i geçti. Yeni ürünler geliştirmek adına çalışmalarımızı da ara vermeden sürdürüyoruz. Enerji, savunma ve havacılık gibi sektörlerde kullanılan makine ve teçhizatın yanı sıra makinelerde kullanılan yazılımları da yerli iş ortaklarımızla birlikte geliştirip onların dünyada benzersiz bir hal almasına özen gösteriyoruz” diye konuştu. Onan, elde ettikleri tecrübe ile birlikte enerji tarafında anahtar teslim fabrika kurabilir hale geldiklerini ve bu kapsamda otomasyon hatlarını da barındıran bir projeyi yakın dönemde hayata geçirdiklerini söyledi.

“Yeni hedef pazarımız Arap Yarımadası”

Enerji nakil hatlarındaki kaynak aşamasında kullanılan bir makine geliştirdiklerini belirten Onan, “Yazılımı da tamamen bize ait olan bu makine şu anda kullanımda. Enerji nakil hatlarında kaynak yapılırken 16 personel ile 48 saatlik çalışma ile yapılacak kaynak işini tek personel ile 18 saatte tamamlayabiliyoruz. Dünyadaki rakiplerinden farklı olarak hem gazaltı hem de tozaltı kaynak tekniklerini kullanabiliyor. İçerisindeki ayna sistemi ile kaynak kalitesini de koruyarak %98 verimlilik ile kaynak işlemini tamamlıyor” dedi.

Enerji tarafında ürünlerinin ağırlıklı olarak Rusya bölgesinde kullanıldığını, hedeflerinde ise Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Umman bölgesinin olduğunu söyleyen Onan, “Havacılıkta yerli firmalarımız ile çalışırken uluslararası bazı havayolu şirketleri ile de görüşüyoruz. Savunma tarafında ise özel projelerde yerli üreticilerimize destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Destekler mikro ölçekteki firmalara ulaşmalı”

Piyasada son dönemde ciddi bir nakit akışı problemi yaşandığını ve bu durumun piyasadaki birçok firma için sorun teşkil ettiğini söyleyen Faruk Onan, “Yaptığımız işlere karşılı ödeme alamıyoruz lakin hammadde gibi birçok gideri peşin ödüyoruz. Firmaların bu duruma dayanma gücü oldukça sınırlı. Faize kaçan ödemelerin piyasaya dahil olması sürecin sağlıklı devam etmesi adına önemli. Ayrıca devlet teşvik ve desteklerinin de büyük firmalardan çok mikro ölçekteki firmalara ulaştırılması adına da adımlar atılmalı” dedi.

Fuarlarda firmaların sürekliliğinin o firmanın gücünü göstermek adına önemli olduğunu belirten Onan, 4. kez katılacakları Saha Expo’nun da geçen ay katıldıkları İstanbul AirShow fuarı gibi hareketli geçmesini beklediklerini söyledi.