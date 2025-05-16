ERFAB, Yapısal Çelik Günleri ile sektörü buluşturdu

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye genelinden sektör temsilcileri, sanayi kuruluşları, mühendisler ve yatırımcılar için yeni bir buluşma noktası olan ERFAB Yapısal Çelik Günleri, aynı zamanda yenilikçi üretim teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yapısal çelik sektöründe öncü teknolojileri ve profesyonellerini bir araya getiren etkinlik, Ankara Crowne Plaza Hotel’de düzenlenirken, sektör paydaşları yoğun ilgi gösterdi. Gelişen sanayiye yön veren teknolojilerin sergilendiği etkinlikte, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ERFAB’ın temsilciliğini yürüttüğü markaların çözümleri de katılımcılarla buluştu.

Etkinlik sonrası değerlendirme yapan ERFAB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Er, "Yapısal çelik sektörü ülkemizin sanayi gücünün temel taşlarından biri. Bu etkinlikte sadece makineleri değil, aynı zamanda bir vizyonu paylaşıyoruz. ERFAB olarak, teknolojiyi yalnızca ithal eden değil; bilgi, deneyim ve çözüm ortaklığıyla sektöre entegre eden bir misyonla hareket ediyoruz. Bu organizasyonu bir başlangıç olarak görüyor, önümüzdeki yıllarda daha büyük buluşmalar hedefliyoruz" dedi.

ERFAB Yapısal Çelik Günleri’nin, sadece tanıtım değil, aynı zamanda etkileşim odaklı bir platform olarak tasarlandığını belirten Satış Direktörü Mert Tunalıgil ise “Katılımcılar, teknolojiyi yerinde deneyimlerken, sektörün geleceğine dair bilgi alışverişinde bulundu. Her bir temasın uzun vadeli iş birliklerine dönüşeceğine inanıyoruz" diye konuştu.