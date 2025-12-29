Ergofarm ile Çinli 4D-Bios'tan dikey tarımda stratejik iş birliği

Yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle tarımı geleceğe taşımayı hedefleyen Ergofarm, Türkiye'deki çevre kontrollü tarım (CEA) sektörü için bir atılım yaptı. Ergofarm, ayda 1 milyon adet LED sürücü üretim kapasitesi olan Çin merkezli dünya devi Inventronics markasının iştiraklerinden 4D-Bios ile iş birliği anlaşması imzaladı.

'Maliyet azalacak, üretim artacak'

Topraksız dikey tarım olarak bilinen çevre kontrollü tarım sistemlerinin gelişmesi ve yayılması için kritik bir rol üstlenen Ergofarm'ın kurucusu ve CEO'su Selim Kara, anlaşmanın önemini şöyle anlattı:

“Dünyada iklim krizi maalesef kontrolsüz bir şekilde büyüyor. Bu etkinin en vahim sonuçlarını ise tarım alanlarında görüyoruz. Kuraklık, öngörülemeyen hava koşulları, artan maliyetler, pestisit kullanımı gıda güvenliğimizi her geçen gün biraz daha tehdit ediyor. Bu noktada tohumu geleceğe taşımanın yolu, çevre kontrollü tarım yöntemlerinden geçiyor. Ergofarm olarak son 2 yıldır bu alanda faaliyet gösteriyor, dünyadaki son teknolojileri Türkiye'ye getiriyoruz. Çin merkezli 4D-Bios firması ile yaptığımız anlaşma da bu yüzden çok değerli. Portföyümüze yeni bir teknoloji ekledik, çok mutluyuz. Yeni sistemimizi ülkemize getirmek için sabırsızlanıyoruz. Bu teknoloji, mevcut alternatiflere kıyasla daha düşük maliyetli yatırım ve daha yüksek üretim kapasitesi sunuyor. Burası önemli. Çünkü daha önce dikey tarımı doğru metotlarla uygulamanın maliyeti, üreticiler için soru işaretlerine sebep oluyordu. Artık daha düşük bütçeli kurulumlar ile daha verimli sonuçlar alabilmemiz mümkün olacak. Çinli ortaklarımızla Türkiye'de farklı projelerle ivme yakalamayı umuyoruz. Bu anlaşma Türkiye'de hızla gelişen modern tarım teknolojileri ekosistemine önemli bir katkı sunacak ve bölgesel ölçekte yeni yatırımların da önünü açacak."

'Hedef: Orta Doğu, Balkanlar, Batı Asya'

4D-Bios Dış İlişkiler Müdürü Aiden Lambert ise iş birliğinin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmayacağını belirterek şunları söyledi:

"Ergofarm ile daha önce yer almadığımız bir pazarda kilit oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğini sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu, Balkanlar ve Batı Asya pazarlarında da büyüterek sürdürmeyi amaçlıyoruz."