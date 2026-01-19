Ergün Gemi Sanayi, Sürmene’den global pazara açılıyor

Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu beldesinde 1960 yılında Necat ve Bayram Ergün kardeşler tarafından kurulan ve Sürmene takası, çektirme ve balıkçı motoru gibi ahşap tekneler üreterek sektöre giriş yapan firma , bugün çeşitli ebat ve boyutlarda ürettiği balık avcı, trol tipi balık avcı, balık taşıyıcı, turizm amaçlı gezi tekneleri, yük gemileri, römorkörler ve dalgıç tipi tekne ve gemileri iç ve dış pazarlarda müşterileriyle buluşturuyor.

Firmanın 1974 yılında sac tekne imalatına geçtiğini ve kuruculardan Necat Ergün’ün vefatı sonrası şirketin isminin Ergün Gemi Sanayi olarak değiştirildiğini belirten firma ortağı Mahmut Rüstem Ergün, şirketin gelişim sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

“1960 yılında Necat ve Bayram Ergün kardeşler tarafından ahşap tekne imalatı ile sektöre giren tersanemizde, babam Mehmet Necat Ergün’ün 1999 yılında vefatı ile ismini değiştirerek Ergün Gemi Sanayi adını aldık. Yaklaşık 50 çalışanımızla Trabzon Sürmene’deki tersanemizde yük gemisi, yolcu motoru, gezinti tekneleri, Ro-Ro gemileri, balık avlama motorları, yardımcı hizmet motorları ve palamar motorları yapıyoruz. Ayrıca yıl içinde tersanemize gelen gemi ve tekneleri kızağa alarak gerekli bakım ve tadilatlarını gerçekleştiriyoruz. Bütün müşterilerimiz yurt içinden. Yurt dışına yaptığımız teknelerin siparişlerini de Türkiye’deki armatörlerden alıyoruz. Her bölgeden müşterimiz var.”

Gelen siparişlere göre yat imalatı yapıyor

Ergün Gemi Sanayi olarak yılda 5 ila 7 arasında üretim yapma kapasitesine sahip olduklarını ifade eden Ergün, bölgede birçok sektöre de ekmek kapısı olduklarını, ürettikleri gemi ve teknelerin mobilya, elektrik, cam, torna ve boya gibi işlerinin bölge esnafına yaptırıldığını dile getirdi. Ergün, şunları söyledi:

“Ergün Gemi olarak yılda 5 ila 7 arasında gemi yapabiliyoruz. Tersanemizin yıllık 900 ton çelik işleme kapasitesi var. Şu anda çoğunlukla yat üretiyoruz. Bunların tonajları düşük. Yatları sıfırdan, sipariş üzerine yapıyoruz; yani önce üretip sonra satmıyoruz. Gelen siparişlerin yüzde 90’ını iç pazar oluşturuyor. İmalatlarımız arasında balıkçı gemisi, yat, römorkör, arabalı Ro-Ro gemisi ve canlı balık taşıma teknesi bulunuyor. Tersanemizde 50 tondan 600 tona kadar ağırlığı olan tekne imalatı yapıyoruz. Ancak bin tonluk bir gemi de gelse yapma kabiliyetimiz var. Mesela 55 metrelik yük gemisi yaptığımız oldu. 61 metre Ro-Ro yaptık. Yolcu taşıma amaçlı 50 metrelik gemi de ürettik.”

Bu yıl 8 gemiyi denize indireceklerini söyleyen Ergün, “Bu yıl 6 yat, 2 tane balık avlama amaçlı gemi yaptık. Tersanemizde özel gezinti gemileri, yüzer restoran amaçlı gemiler de üretiyoruz. Yaptığımız gemilerin boyutları 7 metreden başlıyor ve 50 metreye kadar çıkabiliyor. Ergün Gemi olarak ürettiğimiz gemileri yurt dışında pazar olarak Moritanya’ya, Nijerya’ya, Gürcistan’a, Norveç’e ve Yunanistan’a gönderdik” dedi.

Sürmene tekneleri açık denizde daha güvenli

Türkiye denizlerinde avlanan balıkçı teknelerinin yaklaşık yüzde 60’ının Sürmene’de yapıldığını belirten Mahmut Rüstem Ergün, “Ülkemiz sularında avlanan balıkçı teknelerinin yüzde 60 gibi önemli bir kısmı Sürmene’de yapılmıştır. Öyle ki bugün balık avcı olarak Sürmene’de yapılan teknelerin tamamı ‘süper tekne’ olarak bilinir ve öyle yapılır. Bizim teknelerimiz emsallerine göre daha sağlam ve dayanıklıdır; kötü hava koşullarından daha az etkilenir, yani diğer teknelere göre dalgadan daha az etkilenir ve daha az sallanırlar. Buranın işçiliği çok iyidir ve diğer tersanelere göre daha ekonomik maliyetle iş yapıyoruz. Bu nedenle tercih ediliyoruz. Sektörümüzde en temel sorunumuz ise çalıştıracak işçi bulamamak. Vasıflı işçiyi geçtik, yetiştirmek için bile eleman bulamıyoruz. Bugün ülkemizde imalat sektörünün en temel sorunu çalışacak personel bulamamak” diye konuştu.