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Ergün Günay, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü oldu

Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden PepsiCo’nun en önemli operasyonlarından biri olarak öne çıkan PepsiCo Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. Şirkette uzun yıllardır önemli görevler üstlenen Ergün Günay, 1 Temmuz 2025 itibari ile PepsiCo Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

Haber Merkezi
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Ergün Günay, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü oldu
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PepsiCo Türkiye’de uzun yıllardır başarılı çalışmalara imza atan PepsiCo Türkiye Satış Lideri Ergün Günay, 1 Temmuz 2025 itibarıyla PepsiCo Türkiye Genel Müdürü görevine getirildi. 

2000 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan ve 2002 yılında PepsiCo ailesine katılan Ergün Günay, Türkiye ve Avrupa genelinde üstlendiği kritik görevlerle kapsamlı bir liderlik deneyimi kazandı. Kariyeri boyunca satış kanal stratejileri, Mükemmel Mağaza yaklaşımı ve dijital yetkinliklerin yaygınlaştırılması gibi birçok stratejik dönüşüm projesine liderlik ederek pazarda güçlü ticari sonuçların elde edilmesine önemli katkılar sağladı. 

Yetenek gelişimini odağına alan liderlik anlayışıyla da öne çıkan Ergün Günay, organizasyon içinde kapsayıcı bir kültürün gelişimini destekleyerek çalışan bağlılığını ve ekip içi motivasyonu anlamlı ölçüde artırdı. 

Ergün Günay, yeni görevinde PepsiCo’nun sürdürülebilir büyüme hedeflerine liderlik ederken, şirketin insan odaklı yaklaşımını, dijital dönüşüm vizyonunu ve sürdürülebilirlik stratejisi PepsiCo Pozitif’i daha ileriye taşımayı hedefliyor.

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