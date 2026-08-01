Ergün Holding, Otosende'yi satın aldı: Ekosistem genişliyor

2017 yılında finansal hizmetler alanına adım atan ve 1 milyon müşteriye ulaşan Ergün Holding, taksitle araç sahibi olma imkânı sunan yeni nesil otomotiv platformu Otosende'yi bünyesine kattı.

Satın almayı değerlendiren Ergün Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Özbey Ergün, kararın veriye dayandığını vurguladı:

“Bu sektöre yabancı değiliz; otomotiv değer zincirine yıllardır finansman sağlıyoruz. Bu süreçte çok net bir şey gördük: Türkiye'de araç almak isteyen, çok büyük bir kitle var. Otosende tam bu ihtiyaç için kurulmuş ve çalıştığını kanıtlamış bir platform. Biz de finansman gücümüzü, teknoloji altyapımızı ve 1 milyonluk müşteri tabanımızı bu platformun arkasına koyuyoruz. Hedefimiz, araç sahibi olmayı Türkiye'de çok daha geniş bir kesim için mümkün kılmak.”

Yatırım kararında Otosende'nin büyüme potansiyelinin, dijital operasyon kabiliyetinin ve faaliyet gösterdiği pazarın gelecek perspektifinin belirleyici olduğunu ifade eden Ergün, satın almanın ardından platformun teknoloji altyapısının güçlendirileceğini, hizmet ağının genişletileceğini ve holdingin mevcut müşteri tabanına yönelik yeni çözümlerin devreye alınacağını söyledi.

Otosende Genel Müdürü Yeter: “Hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız”

Otosende Genel Müdürü Aziz Yeter ise Ergün Holding çatısı altına katılmanın şirketin büyüme yolculuğunda bir dönüm noktası olduğunu belirtti:

“Kurulduğumuz günden bu yana amacımız, araç sahibi olmayı daha erişilebilir hale getirmek ve müşterilerimize hızlı, güvenilir bir deneyim yaşatmaktı. Bugüne kadar birçok müşterimizi aracına kavuşturduk. Ergün Holding'in finansal gücü, teknoloji yatırımları ve dijital dönüşüm alanındaki deneyimi sayesinde bu hedefi çok daha ileriye taşıyacağız. Hizmet ağımızı genişletirken teknolojik altyapımızı da güçlendirerek müşterilerimize daha yenilikçi, daha hızlı ve daha kapsayıcı çözümler sunacağız.”