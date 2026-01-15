Ericsson İsveç'te 1600 kişiyi işten çıkaracak

Ericsson'dan yapılan açıklamada, Ericsson’un kritik olan yatırımları sürdürürken küresel maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak personel sayısını azaltacağı belirtildi.

Faaliyetlerde verimliliği artırmaya yönelik girişimlerin devam edeceği vurgulanan açıklamada, “İsveç'te yaklaşık 1600 pozisyon bu durumdan etkilenebilir. Şirket, sendikalarla görüşmelere başlamıştır.” ifadesine yer verildi.

Şirket, 2023 başında da maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya çapında 8 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuş ve bu kapsamda İsveç'te 2023’te 1400 ve 2024’te 1200 çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.