Erka Group’un 2030 hedefi “Sıfır Atık”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Entegre atık yönetimi ve mühendislik hizmetleri alanında 16 bin metrekarelik tesisinde, 120 kişilik uzman kadrosuyla yenilikçi çözümler sunan ve 2024 yılında verimlilik ve yenileme odaklı yatırımlarıyla dikkat çeken Erka Group, 2030 hedefini sıfır atık olarak belirledi. Erka Group olarak yasal zorunlulukların ötesine geçerek tamamen gönüllülük esasına dayalı ilk sürdürülebilirlik raporlarını yayınladıklarını belirten Erka Group Genel Müdürü Emel Şimşek, “Erka Group olarak sürdürülebilirlik taahhüdümüzü her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Yayınladığımız rapor, bu alandaki kararlılığımızı ve somut adımlarımızı ortaya koyan önemli bir belge niteliğindedir” ifadelerini kullanırken 2030 yılına kadar karbon salınımını 2020’ye kıyasla %35 oranında azaltmayı ve tüm üretim süreçlerinde ‘sıfır atık’ hedefini %100 oranında gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

“AB’de olan gelişmeleri yerinde takip ediyoruz”

Sürdürülebilirlik çalışmalarının geniş çevrelerce takip edildiğini vurgulayan Şimşek, bu kapsamda yakın zamanda İstanbul Sanayi Odası’ndan “Sürdürülebilirlik Alanında İşbirliği” kategorisinde ödüllendirildiklerini ve birçok kurumun işbirliği talebinde bulunduğunu söyledi.

Şimşek ayrıca, KOBİ’lerin bu dönüşümdeki kritik rolüne dikkat çekerek “Küresel tedarik zincirlerinde yer alan KOBİ’lerin dönüşümü, yalnızca operasyonel sürdürülebilirliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda global ölçekte önemli bir etki yaratır. Biz de hem yerel hem de uluslararası işbirliklerimizle sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımız, paydaşlarımızla bağımızı güçlendirmekte ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmaktadır” dedi.

Erka Group’un uluslararası platformlardaki etkinliğine de değinen Şimşek, “Sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan ve bu yıl Bakü’de düzenlenen COP29 İklim Konferansı’na katılarak gelişmeleri yerinden takip ettik. Sektörümüzdeki ve dünyadaki yenilikleri yakından takip ediyor, iş ortaklarımızla birlikte bu değişimlere uyum sağlamak adına proaktif çalışmalar yürütüyoruz. Mevzuat değişikliklerini öngörerek süreç iyileştirmelerini zorunluluklar hayatımıza girmeden tamamlıyoruz. Bu yaklaşım, Erka Group’u sektörde bir rol model haline getirdi ve bu imajımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.