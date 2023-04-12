“Erkek işi” demedi, inşaatçı oldu

Her ne kadar kadınların iş dünyasındaki ayak sesleri son yıllarda daha da yükselse de hala erkek egemenliğinde olan sektörler var. Gayrimenkul ve inşaat da o sektörlerin başında geliyor. Hem bu alandaki profesyonellerin hem de patronların ağırlıklı olarak erkek olduğun dikkat çekiyor. Ancak sayıları az olsa da bu genellemeyi bozan kadınlar da yok değil. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden olan gayrimenkul alanında faaliyet göstermeyi seçen Ebru Kain o isimler arasında yer alıyor.

Uzun yıllar profesyonel çalışma hayatından elde ettiği tecrübeleri ve bilgi birikimini 2020 yılında kurduğun Kain Gayrimenkul’e aktaran kadın girişimci Ebru Kain, inşaat sektöründe kadın olmanın zamanla avantaja dönüşeceği görüşünde. Kendi tecrübelerinden yola çıkarak şunu değerlendirmede bulunuyor: “Anlaşma yaptığım birçok projede, bir kadın olarak benim daha disiplinli ve daha güvenilir olduğumu söylüyorlar. Disiplin ve güvenirlik konularında, kadın girişimcilerin daha başarılı olduğunu düşünüyorum.”

Farklı alanlarda da çalışıyor

Kain’in çatı şirketi Kain AŞ bugün, gayrimenkul dışında tekstil alanında ihracatçı firmalara iplik ve kumaş alım - satımı, gıda sektöründe ise zeytinyağı imalat ve satış faaliyeti gösteriyor. “Daha önce serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak uzun yıllar özel sektörde farklı faaliyet alanlarına sahip büyük ölçekli şirketlerde muhasebe ve mali işler genel koordinatörü olarak çalıştım. Mesleki anlamda çalışma hayatım boyunca TÜRMOB’un düzenlemiş olduğu birçok eğitim ve faaliyete katılım gösterdim” diye anlatan Kain, şirketini hayata geçirirken ‘dağ keçileri’nden ilham aldığını söylüyor.

Dağ keçilerinin doğadaki yaşayışlarından etkilendiğini söyleyen Kain, “Onların o sarp kayalıkları, dik yamaçları sanki düz yolda yürüyormuşçasına kolayca ve düşmeden tırmanmalarına her zaman hayran olmuşumdur. Kendi kariyer yolculuğumda da bir dağ keçisi misali, dik yamaçları, engebeli yolları zorlanmadan, hedef gözleyerek, hep yukarı bakarak ama her zaman öğrenerek ve bu tecrübelerle birlikte yoluma devam edip, alanında en iyisi olanlardan olmak istiyorum” diye anlatıyor.

Yeni projeler yolda

Şirketin önceliği ‘ulaşılabilir lüks konut’ projeleri ile kentsel dönüşüm projeleri. Kuruluşundan itibaren yatırımda bulunduğu inşaat projelerinin hazırlık aşamalarını bitirip 2022 yılına iddialı bir giriş yaptıklarını söyleyen Kain, “İstanbul’da Bayrampaşa’da, Yalova ve Tekirdağ’da inşaatlara başladım. Ayrıca İstanbul Tarabya’da ve konumuna uygun modern, efektif bir çehreye kavuşacak olan Beyoğlu’nda yeni projeler için sözleşmeler imzaladım” diyor.

Bu yıl başladıkları iki projenin bitirilmesi, anlaşmalarını yaptıkları, projelendirme ve mimari çizim aşamasında olan bir diğer iki projelerinin de başlatılmasının öncelikli hedefleri olduğunu dile getiren Kain, şunları ekliyor: “Firma olarak, daha butik projeler içerisinde yer almayı tercih ediyoruz. Hedefimiz, ‘ulaşılabilir lüks konut’ inşaatında öncü olmak. Proje yaptığımız bölgelerde, mevcut kalitenin üzerine artı değerler katarak o bölgeye konforlu ve ulaşılabilir konutlar sunmak hedefindeyiz. Bu amaçla, kentsel dönüşüme büyük katkımız olacağı inancındayız.”