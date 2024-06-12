Erkurt Holding, global ayak izini yeni yatırımlarla artıracak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Ağırlıklı olarak otomotiv ve beyaz eşya sanayine 45 yılı aşkın bir süredir ses yalıtım sistemleri ve iç giydirme parçaları üreten Erkurt Holding; Türkiye, Cezayir ve Romanya’daki 9 ayrı yerleşkede bin 500 kişiyle üretim yapıyor. EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelen Erkurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ȃli Kerem Alptemoçin, “Being Global” vizyonu çerçevesinde hayata geçirmeyi planladıkları yatırımları paylaştı. Yurt dışında genişleme hedefini “Being Global” vizyonuyla sürdürdüklerini belirten Erkurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ȃli Kerem Alptemoçin, en büyük müşterilerinin Türkiye ve Avrupa Ford olduğunu, Stellantis’teki paylarını büyütmek için çalıştıklarını, ayrıca Hyundai, Volkswagen, Porsche gibi markalara da ürün verdiklerini anlattı. Formfleks’teki üretimin büyük kısmını dolaylı olarak ihraç ettiklerini, doğrudan ihracatın ise yüzde 10 seviyesinde olduğunu belirten Alptemoçin, bu yıl bu oranın, yeni projelerle daha da artacağını kaydetti. “Being Global” vizyonuyla yurt dışında genişleme çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Âli Kerem Alptemoçin, “Ana hedefimiz 2030 yılına kadar Forkmfleks Romanya fabrikamızı büyütmek ve Doğu Avrupa’da bir fabrika daha açmak. Avrupa’da bir yapılanmaya gitmek istiyoruz. 2030’dan sonra da hedefimiz Kuzey Amerika’ya açılmak. 2035 yılına kadar da Türkiye’de elde ettiğimiz ciro kadar bir ciroyu Avrupa’da elde etmek istiyoruz. Rakiplerimiz, köklü Avrupalı şirketler. Formfleks olarak hedefimiz, gerek yurt dışında, gerekse de yurt içinde tercih edilen bir sistem tedarikçisi olmak” dedi.

Otomotivdeki dönüşümü yakından takip ediyor

Formfleks’te farklı teknik metotlarla, çok farklı özellikte ürünler ürettiklerini dile getiren Alptemoçin, şirketin Ar-Ge merkezinde yeni ve teknolojik ürün geliştirme, makine tasarım, imalat, yazılım ve simülasyon geliştirme çalışmalarına odaklandıklarını vurguladı. Âli Kerem Alptemoçin, dünyadaki dijital dönüşümü destekleyen endüstri 4.0 uygulamaları, bitmiş ürün bazında da elektrikli veya hibrit araç geliştirme çalışmaları ve taşıt araçlarından ev eşyalarına kadar genişleyen bir palette akıllı ürün geliştirme çabalarını doğru okuyan firmaların gelecekte fark yaratacağına dikkati çekti. Yeşil dönüşüm sürecinin önemine de işaret eden Alptemoçin, “Ana sanayilerin odaklandığı yeşil dönüşüm konusunda biz de çalışmalara başladık. Regülasyonlar hayata geçtiğinde hazırlıklı olacağız. Bu noktada şirketlerin yanı sıra ülkelerin de taahhütlerini yerine getirmesi önem taşıyor. Öte yandan enerjimizin bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak için de fizibilite çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu.