Erkurt/Alptemoçin: Bu yıl ciro, 2025 ile aynı kalacak, kârlılığımız artacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Ağırlıklı olarak otomotiv tedarik sanayinde faaliyet gösteren Erkurt Holding iştirakleri, son iki yılda kapsamlı bir verimlilik ve maliyet optimizasyonu sürecine girdi. Yönetim Kurulu Başkanı Âli Kerem Alptemoçin, şirketin özellikle 2024’ün ortasından itibaren “Optimizasyon 360” adını verdikleri bir dönüşüm programını devreye aldığını söyledi. Alptemoçin, Türk lirasının değerli olduğu ve ihracatın zorlaştığı dönemde beklemek yerine önlem almayı tercih ettiklerini belirterek, “Mayıs 2024’te ‘Bu şartlar değişene kadar bekleyemeyiz, bu yeni gerçeklikle yaşamayı öğrenmeliyiz’ diyerek kapsamlı bir çalışma başlattık. Beklentilere göre değil, mevcut koşullara uyum sağlayacak bir model kurduk” dedi.

Program kapsamında sadece üretim süreçlerinin değil; satın alma, insan kaynakları ve mali işler dahil tüm birimlerin uçtan uca gözden geçirildiğini ifade eden Alptemoçin, süreçlerde ciddi verimlilik fırsatları yakaladıklarını kaydetti. Şirketin yaptığı en önemli değişikliklerden birinin maliyet analiz yönetimi olduğunu belirten Alptemoçin, klasik üretim reçetelerinin yerine teklif verilen dönemdeki maliyetleri referans alan bir analiz yaptıklarını söyledi. “Böylece süreçlerdeki sapmaları net biçimde gördük ve ciddi bir optimizasyon sağladık” diyen Alptemoçin, şirketin faaliyet kârlılığında da olumlu bir dönüşüm yaşandığını söyledi. “Bir süredir erimiş olan faaliyet kârında erimeyi durdurduk ve pozitife döndürmeyi başardık. 2026 hedefimiz ise bu seviyeyi korumak ve hatta geliştirmek” diyen Alptemoçin, özellikle 2025 boyunca yürütülen yoğun verimlilik çalışmalarının bu sonucu getirdiğini belirtti. Şirketin maliyet yönetiminde en kritik kalemlerin hammadde, işçilik ve dışarıdan alınan hizmetler olduğunu vurgulayan Alptemoçin, “Kur, enflasyon veya faiz bizim kontrolümüzde değil. Yönetebildiğimiz üç alan var: hammadde, işçilik ve satın alma. Bu alanlarda en iyi performansı yakalamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Satın alma stratejisi değişti

Programın ikinci ayağında ise satın alma süreçleri yeniden yapılandırıldı. Avrupa ve Türkiye’de bazı girdilerin maliyetinin yükseldiğini vurgulayan Alptemoçin, otomotiv standartlarını koruyarak alternatif tedarik kaynaklarına yöneldiklerini söyledi. Bu kapsamda Çin ve Hindistan başta olmak üzere Uzak Doğu’da yeni tedarikçi arayışına girdiklerini ifade eden Alptemoçin, “Kalite standartlarımızı karşılayan bazı ürünlerde Uzak Doğu menşeli alternatiflere geçtik. Geçemediğimiz alanlarda ise mevcut tedarikçilerle ciddi fiyat ve vade iyileştirmeleri yaptık” dedi. Ayrıca hem fabrikalar arasındaki lojistik hareketleri azaltmak hem de verimlilik artırmak için bazı makinelerin yerinin değiştirildiğini ve üretim planlamasında yeniden düzenlemeler yapıldığını kaydetti.

“2026’da ciro aynı, kârlılık artacak”

2026 yılı beklentilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alptemoçin, sektör genelinde adet bazlı güçlü bir büyüme beklemediklerini söyledi. “2026’da ciro olarak 2025 seviyelerini koruyacağımızı öngörüyoruz. Ancak verimlilik çalışmaları sayesinde kârlılık tarafında iyileşme bekliyoruz” diyen Alptemoçin, bazı modellerin üretiminin sona ermesinin kısa vadede hacim açısından dezavantaj yaratabileceğini ifade etti. Romanya ve Cezayir operasyonlarının yavaş da olsa büyüdüğünü ve yeni projeler aldıklarını aktaran Alptemoçin, Doblo ve Panda araçlarının lokalizasyonu için başlatılan programdan pay aldıklarını belirtti.

Çin ezberleri bozdu

Küresel otomotiv sektöründe son yıllarda yaşanan dönüşüme de dikkat çeken Âli Kerem Alptemoçin, özellikle Çin’in yükselişinin sektördeki dengeleri kökten değiştirdiğini vurguladı. Çin’de üç haftaya yakın saha incelemesi yaptığını anlatan Alptemoçin, “Pekin’den Hong Kong’a kadar birçok üreticiyi ziyaret ettim. Çin’in dijital ve teknolojik dönüşümünü yerinde gördüğümde, 30 yıldır bildiğimiz birçok ezberin değiştiğini fark ettim” dedi. Elektrikli araç teknolojilerinin otomotiv tedarik sanayinde yeni mühendislik alanları doğurduğunu belirten Alptemoçin, kendi alanlarında da özellikle araç içi akustik çözümlerin önem kazandığını söyledi. Geleneksel motor titreşimlerinin yerini, yüksek frekanslı elektrik motoru rezonansları, rüzgâr sürtünme sesleri ve lastik-yol etkileşiminden kaynaklanan düşük frekanslı seslerin aldığını ifade eden Alptemoçin, bu yeni akustik gereksinimlere yönelik ürün geliştirme çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti. Alptemoçin, yüksek frekans yutum performansı sağlayan, hafif yapılı ve aynı zamanda termal yönetim özellikleri bulunan ses izolasyon malzemeleri geliştirdiklerini, Ar-Ge merkezinde çok katmanlı kompozit çözümler, akustik nano-keçe uygulamaları ve yeni nesil viskoelastik tabanlı bariyer sistemleri üzerine yoğunlaştıklarını aktardı.

“Küreselleşmek zorundayız”

Alptemoçin’e göre Türk sanayicisi için artık tek üretim üssünün Türkiye olması yeterli değil. “Rekabet edebilmek için globalleşmek zorundayız. Endonezya olabilir, Amerika olabilir, Kanada olabilir. Önemli olan maliyetlerin rekabetçi olduğu ve pazara olan yakınlık. Bizim mühendislik, malzeme ve iş bilgimizin değer yaratacağı pazarlarda yer almak istiyoruz” diyen Alptemoçin, Türk firmalarının çok eksenli bir büyüme stratejisi geliştirmesi gerektiğini söyledi. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin de küresel tedarik zincirleri üzerinde yeni maliyet baskıları yaratabileceğini belirten Alptemoçin, özellikle enerji ve lojistik tarafında artış beklediklerini dile getirerek, “Hürmüz Boğazı’ndan geçen sevkiyatlar, navlun fiyatları ve enerji maliyetleri artabilir. Bu da ham madde fiyatlarına yansır. Eğer otomotiv üreticileri bu maliyet artışını fiyatlarına yansıtamazsa tedarik zincirinde kârlılık baskısı artar” değerlendirmesini yaptı.