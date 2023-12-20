Ermaksan’a Almanya’dan 2 prestijli tasarım ödülü

EKONOMİ (BURSA) - Sac işleme alanında lider üreticilerden biri olan ve Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler geliştiren Ermaksan; etkileyici yeni nesil teknoloji ve inovasyon anlayışı ile geliştirdiği ürünleriyle başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ermaksan’ın ileri teknoloji odağında geliştirdiği FIBERMAK Momentum Gen-5 lazer kesim makinesi ve EVO III hibrid abkant presi, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan German Design Awards 2024’te “Mükemmel Ürün Tasarımı” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, “Ermaksan’ın DNA’sında yatırım ve teknoloji geliştirme var. Almış olduğumuz bu değerli ödüller, Ermaksan olarak tasarımda yenilikçiliğe ve mükemmelliğe olan bağlılığımızın da bir kanıtı niteliği taşıyor. Dünya sahnesinde böylesine değerli bir organizasyonda yerli ve milli ürünlerimizle onore edilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu başarımızda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Öte yandan, Alman Tasarım Konseyi tarafından düzenlenen German Design Awards, dünya çapında tasarım kültürünün çeşitliliğini yansıtmak amacıyla farklı kategorilerde projeleri ödüllendiriyor.