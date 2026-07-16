Ermetal, ihracat başarısını ödülle taçlandırdı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Otomotiv ana sanayine yönelik sac metal parça ve montajlı komponent üretimi gerçekleştiren Ermetal Şirketler Grubu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen 2025 İhracat Ödülleri kapsamında "Bronz İhracatçı Ödülü" almaya hak kazandı. Şirketten yapılan açıklamada, 2025 yılında ulaşılan ihracat performansının bu ödülle taçlandırıldığı belirtilerek, ihracattaki başarının önümüzdeki yıllarda daha da artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Ermetal Şirketler Grubu CEO'su Yesari Süalp de daha önce yaptığı değerlendirmede, 2025 yılında ihracatın toplam ciro içindeki payının yaklaşık yüzde 25 seviyesine ulaştığını, 2026 yılında devreye girecek yeni projelerle bu oranı yüzde 30'un üzerine çıkarmayı hedeflediklerini açıklamıştı.

Fransa, Slovakya, Romanya, Polonya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa pazarlarında büyümeye odaklandıklarını belirten Süalp, Turquality Programı'nın da katkısıyla yeni müşteri ve yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini vurgulamıştı. Süalp, ihracatta rekabetin artık yalnızca fiyatla değil; kalite, teknoloji, mühendislik kabiliyeti ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla şekillendiğini belirterek, Ermetal'in katma değerli üretim ve yüksek ihracat hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etmişti.