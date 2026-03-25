Eroğlu Global Holding, FastGo ile 2026’da yaklaşık 30 ilde hizmet sunacak

Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarına hız veren Eroğlu Global Holding, bu alandaki yapılanmasını elektrikli araç istasyonu alanında faaliyet gösteren FastGo ile güçlendirdi.

FastGo, elektrikli araç şarj istasyonları alanında lisans alan ilk şirketler arasında yer alıyor. Türkiye genelinde yaygın ve erişilebilir bir şarj altyapısı kurma hedefiyle yola çıkan FastGo, 2025 yılı sonu itibarıyla Ege Bölgesi başta olmak üzere; turizm merkezleri ve transit geçiş noktalarını kapsayan 20’den fazla yeni istasyonu devreye aldı.

Farklı ihtiyaçlara uygun şarj seçenekleri

FastGo, farklı kullanım alışkanlıklarına göre şekillenen şarj çözümleriyle elektrikli araç kullanıcılarına esnek bir deneyim sunuyor. Site otoparkı gibi araçların uzun süre park edildiği alanlarda tercih edilen çözümlerin yanı sıra yolda olan ve kısa sürede şarj ihtiyacı duyan sürücüler için daha hızlı şarj imkânları da FastGo ağında yer alıyor. Yaklaşık 30–45 dakika gibi kısa sürelerde şarj olanağı sunularak, kısıtlı zamana sahip kullanıcılar için süreç daha pratik hale getiriliyor.

Uzaktan kontrol altyapısı

FastGo Web Sistemi, şarj altyapısının kesintisiz çalışmasını sağlamak için istasyonların 7/24 uzaktan izlenmesine ve yönetilmesine imkân tanıyor. Bu sayede olası teknik ihtiyaçlar erken aşamada tespit edilirken, birçok müdahale uzaktan gerçekleştirilebiliyor. Fiziksel müdahale gereken durumlarda ise gerekli parçalar kısa süre içinde temin edilerek bakım ve onarım süreçlerinin hızlıca tamamlanması sağlanıyor.

Ticari işletmeler için katma değer

FastGo, bireysel kullanıcılarla birlikte ticari işletmelere de değer katıyor. Alışveriş merkezlerinden otellere, plazalardan kamu ve sağlık kurumlarına kadar farklı sektörlerden işletmeler, FastGo çözümleriyle ziyaretçilerine ve çalışanlarına ek bir hizmet sağlıyor. İşletmeler aynı zamanda mevcut alanlarını daha işlevsel hale getirebiliyor.

2026’da daha geniş kapsama alanı

Fast Go, önümüzdeki dönemde farklı şehirlerdeki varlığını artırarak kullanıcılarla daha fazla noktada buluşmayı hedefliyor. 2026 itibarıyla yaklaşık 30 ilde hizmet vermeyi ve istasyon sayısını bir önceki yıla kıyasla iki katına çıkarmayı öngören FastGo, mevcut altyapısını dengeli ve kademeli biçimde güçlendirerek elektrikli araç sahiplerine kolay erişilebilir ve güvenli şarj imkânı sunmayı amaçlıyor.