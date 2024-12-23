ESA Lojistik, büyümesini 2025 yılında da sürdürecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Müşterilerinin lojistik, depolama ve gümrükleme konularındaki gereksinimlerine hızlı ve entegre çözümler üreten ESA Lojistik ve Gümrükleme yıl sonu yönetim gözden geçirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ardından konuşan ESA Lojistik ve Gümrükleme Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş, 2016 yılında Bursa’da kurulmalarına karşın, bugün 4 farklı lokasyonda faaliyet gösterdiklerini söylerken “10. yılımızı kutladığımız 2024 yılını geride bırakıyoruz. Geride bıraktığımız yıllara baktığımızda 20 m2 bir ofiste TIR tescil işlemleri yapmak üzerine kurulan ESA, dinamik yapısı ile kendini her gün geliştiren, teknolojiye uyum sağlayan, misyonunu her zaman müşteri memnuniyeti odaklı kurgulayan bir şirket oldu. Vizyonumuzun verdiği heyecan ile katettiğimiz 10 yılda ESA sürekli ilerleme sağladı. Global gelişmeler doğrultusunda 2025 yılından itibaren alacağımız pozisyonlar hakkında değerlendirmelerde bulunduk ve yeni hedefler belirledik. ESA olarak 2025 yılında eğitim ve kurumsallaşma çalışmalarına da ağırlık vererek büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.