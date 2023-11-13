Esan Eczacıbaşı’dan Suudi Arabistan'a yatırım

Eczacıbaşı Holding bünyesi faaliyet gösteren Esan Eczacıbaşı, Suudi Arabistan'da yatırım yapacak.

Suudi Borsasına yapılan bildirime göre, Almasane Alkobra Mining (Amak), Esan Eczacıbaşı ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Arab Mining Co. Suudi Arabistan'da endüstriyel madencilik alanında 1 milyon Suudi riyali (267 bin dolar) sermayeli bir ortaklık kurma konusunda niyet mektubu imzaladı.

Ortaklığın yüzde 45'şer payı Esan Eczacıbaşı ve Amak'a; geri kalan yüzde 10'u ise Arab Mining'e ait olacak. Ortaklık kuvars, feldispat, silis kumları ve çeşitli kil minerallerine yönelik operasyonları kapsayacak.