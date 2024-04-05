Esan Eczacıbaşı’na yeni CEO

Türkiye'nin önde gelen endüstriyel mineral ve metalik maden üreticisi ve ihracatçıları arasında yer alan Esan'da 2022 yılından bu yana Savaş Şahin’in başarıyla sürdürdüğü CEO’luk görevini Emre Kayışoğlu devraldı.

Kurulduğu günden bu yana birçok yeniliğe imza atan Esan’ı sürdürülebilir büyüme ve yenilikçilik odaklı bir geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirten Emre Kayışoğlu, “Esan olarak; çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında somut adımlar atarak sürdürülebilirlik anlayışımızı güçlendireceğiz. Doğal kaynaklarımızı korumak ve bu kaynakları daha verimli kullanmak adına inovatif çözümler geliştireceğiz. Stratejik yatırımlarımızla sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanında öncü bir konuma yükselmeyi, uluslararası alanda önemli başarılar elde etmeyi ve küresel pazarda güçlü bir konum edinmeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Karbon ayak izini minimize etmek, kaynak verimliliğini artırmak ve sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer katmak konularında önemli adımlar atan Esan, önümüzdeki dönemde de yenilikçi, etik ve sürdürülebilir iş modelleri geliştirerek sektöründe örnek teşkil etmeyi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor.

İş yaşamına 2005 yılında Mensan Otomotiv’de Üretim Mühendisi olarak başlayan Emre Kayışoğlu, 2006-2017 yılları arasında Eti Alüminyum’da satış ve pazarlama süreçlerinden sorumlu olduğu farklı rollerde görev aldıktan sonra son olarak Satış ve Pazarlama Direktörü olarak çalıştı. 2017-2024 yılları arasında Eti Bakır’da, 2020-2024 yılları arasında ise ICoNiChem Widnes’da Genel Müdür olarak görev aldı.

1981 yılında doğan Emre Kayışoğlu, lisans eğitimini 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.