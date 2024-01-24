Eşarj, 1000'inci elektrikli araç şarj istasyonunu hizmete aldı

Enerjisa Enerji'nin iştiraki Eşarj, elektrikli araç parkının yoğun olduğu Aqua Florya'da kurduğu yüksek hızlı (DC) şarj istasyonunun açılışını yaptı.

Türkiye'nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip şirketi böylece 81 ilde 1000 şarj istasyonu hedefine ulaşmış oldu.

Yenilenebilir enerji sertifikası alan ilk şarj operatörü de olan Eşarj'ın istasyonlarının 700'ünden fazlası yüksek hızlı.

İstasyonlarıyla 1800'e yakın sokete ve 80 megavatın üzerinde kurulu güce sahip olan şirket, global markaların elektrikli araç modellerinin yanı sıra Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un satışlarının artmasıyla birlikte yükselen şarj istasyonu ihtiyacına da cevap veriyor.

Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Eşarj'ın büyük bir dönüşüm ve gelişim hikayesinin oyun kurucularından olduğunu söyledi.

Pınar, şirketin Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı şarj istasyonlarıyla büyümeyi hedeflediğini belirterek şunları ifade etti: "İstasyonlarımızın konumlarını da ilgili noktalardaki araç trafiğine, yani ihtiyacına ve potansiyeline göre belirledik. Yeni teknoloji yatırımlarımızla hızımızı artırmaya, şarjlanma işlemini kolay ve ülkemizin elektrikli araç dönüşümü için motive edici noktalar yaratmaya odaklıyoruz."

Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay da 70 binden fazla üyeye sahip şirketin yaklaşık 1 milyon işlem sayısına ulaştığını, böylece 25 milyon kilogram karbondioksit emisyonu azaltımına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Altınay, "Ülke genelinde 1000 şarj istasyonu hedefi vermiştik ve bu hedefe koşarken tüketicilerin ihtiyaçlarını, artan talep noktalarını iyi belirleyerek buna göre yayılım gösterdik. Kurulduğumuz günden bu yana 1 milyona yakın şarjlanma gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdık." dedi.

Şirketin gelişen e-mobilite ortamında önemli bir oyuncu olarak konumlandığını ifade eden Altınay, "Önümüzdeki yıl hızlı şarjda lider pozisyonumuzu önemli güzergahlarla pekiştirirken müşteri odaklı hizmetlerimize de yenilerini eklemeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, 1000 istasyon hedefine ulaşmasını bir kampanyayla kutlayan şirket, müşterilerine 24-26 Ocak'ta tüm istasyonlarında araçlarını yüzde 20 indirimli şarj etme imkanı sunuyor.