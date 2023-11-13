Eşarj, ilk ‘Deşarj’ noktasını hizmete aldı

Enerjisa Enerji’nin yüzde yüz iştiraki olan araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, sürücülerin araçlarının şarjlanma süresinde dinlenebilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri bir dinlenme noktası olan ‘Deşarj Noktası’nı ilk olarak Aydın Söke’de hizmete sundu. Deşarj noktasının bulunduğu istasyondaki 120 kw gücünde 2 DC Şarj cihazı ile araçlarının şarj dolumunu hızlı bir şekilde yapabilecek olan Eşarj müşterileri, molalarını yeni Deşarj Noktası’nda verebilecek. Deşarj Noktası, içerisindeki TV, internet bağlantısı, kahve makinesi ve çocuk oyun alanı gibi hizmetlerle öne çıkıyor.

Aynı anda 10 kişiye kadar hizmet verebilecek büyüklükteki ilk Deşarj Noktası, Aydın’nın Söke ilçesinde Aydın yolu üzerindeki Koyuncu Kia bayisinde yer alıyor.

Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, konuya ilişkin şunları söyledi: “Eşarj olarak, elektrikli araç kullanıcılarının şarj istasyonlarında geçirdikleri zamanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Batarya teknolojisinin gelişimi ile beraber araçların menzili artarken bir yandan da şarjlanma süresinin en aza indirilmesi için inovasyon çalışmaları yapıyoruz. Yeni istasyon kurulumlarında DC yani hızlı şarj istasyonunu önceliklendirerek elektrikli araç tercihinin önündeki bekleme süresi bariyerini ortadan kaldırmayı hedef biliyoruz. Bekleme süreleri kısalsa dahi o süre içerisinde müşterilerimize nasıl bir konfor yaratabiliriz diyerek çıktığımız yolda, ‘Bir kahve içme süresinde aracınızı şarj edin’ hayalimizi gerçekleştirdik ve seyahat severlere konforlu bir dinlenme ortamı sağlayan ‘Deşarj’ noktamızı Aydın Söke’de hizmete sunduk. Daha önce sektörde örneği olmayan bu uygulama ile ücretsiz olarak sunduğumuz hizmetler, Eşarj farkını ortaya koyuyor. İdeal bir molada beklendiği üzere seyahat eden bir aile aracını hızlı şarj istasyonumuza bıraktıktan sonra Deşarj noktamızda kahvesini içip ücretsiz WiFi ve televizyondan yararlanabilecek, bu esnada çocuklar da oyun alanında keyifli vakit geçirebilecek. Deşarj noktalarının sayısını artırarak yaygınlaştırmak konusunda heyecanlı ve kararlıyız.”