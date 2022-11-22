Eşarj ve Kadoil’den şarj cihazı kurulumu iş birliği

Enerjisa Enerji’nin yüzde 94 oranında çoğunluk hissesine sahip olduğu Eşarj, hızlı şarj istasyonu yatırımları kapsamında yeni iş birlikleri kuruyor. Eşarj, yurt genelinde 600’den fazla bayisi ile müşterilerine akaryakıt ve LPG hizmeti sunan Kadoil ile iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında 50 ilde 100 istasyona ulaşılması hedefleniyor.

Eşarj ve Kadoil iş birliğinde kurulacak tüm istasyonlar Yüksek Hızlı (DC) olarak müşterilerine hizmet sağlayacak. İş birliği sayesinde elektrikli araçlar, yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bataryalarını 30 dakikada yüzde 80 doluluk oranına getirebilecek. Bu ortaklıkla beraber tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olacak yüksek performanslı şarj ağı sayesinde, Eşarj ve Kadoil müşterileri batarya endişesi yaşamadan seyahatlerini sürdürülebilecek.

İş birliğine ilişkin açıklama yapan Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı ve Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Türkiye’nin ilk elektrikli araç şarj istasyonu ağı Eşarj olarak ülkemize ve insanımıza karşı sorumluluklarımız var. Müşterilerimizin hiçbir tereddüt yaşamadan elektrikli araç kullanımına yönelmesini sağlamak, kesintisiz ve konforlu yolculuk için onların yanında yer almak bizim için çok önemli. Bu noktada elektrikli araç ekosistemine dahil olmak isteyen her paydaşla iş birliğini önemsiyoruz. Bu doğrultuda öncü ve kapsayıcı bir şirket olarak gördüğümüz Kadoil ile bu iş birliğine imza atmaktan son derece memnunuz.” dedi.

“Kadoil güvencesinde hizmet vermeye devam edeceğiz”

Kadoil Yönetim Kurulu Başkanı Nergiz Kadooğlu Çifçi ise şunları söyledi: “Dünya’da büyük bir değişim yaşanıyor. Yeni mobilite ve elektrifikasyon artık hayatımızın bir parçası olma yolunda. Yaygın bir şarj istasyonu altyapısının kurulması bu değişimin olmazsa olmazı. Kadoil olarak, bu yeni geleceğe uyum sağlamak ve mevcut yatırımlarda göz önüne alındığında, şarj istasyon alt yapısı için akaryakıt istasyonlarının tercih edileceğine inanıyoruz. Geleceği kurgularken, son 100 yılda akaryakıtla çalışan araçlar için kurduğumuz, milyarlarca dolar yatırdığımız altyapıya sahip, 150 binden fazla çalışana istihdam sağlayan sektörümüz öne çıkacaktır. Bu kapsamda sektörün en hızlı büyüyen ve en değerli markalarından Eşarj ile iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Bu projenin yaygınlaşması ile tüm elektrikli araç sahibi misafirlerimize Kadoil güvencesinde hizmet vermeye devam edeceğiz.”