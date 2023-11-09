Eşarj’dan BYD ile sürdürülebilirlik için işbirliği

Enerjisa Enerji'nin yüzde 100 iştiraki olan elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, yıl sonuna kadar müşterilerine hızlı ve avantajlı şarjlanma fırsatı sunmak için yola çıktığı bin istasyona ulaşma hedefine doğru ilerliyor.

En fazla DC hızlı şarj istasyonuna Eşarj ile ulaşabilen elektrikli araç kullanıcıları, kaynağının temiz enerji olduğu Eşarj istasyonlarında kısa sürede şarjlanma deneyimini geniş iş birliği ağı ile beraber elde ediyor.

Eşarj, müşterilerine sunduğu deneyimi daha da iyileştirmek için eylülde gerçekleştirdiği marka lansmanının ardından Türkiye'deki ilk modelini yollara çıkaran elektrikli araç üreticisi BYD ile iş birliğine imza atıyor.

Türkiye'de sadece Eşarj ile yapılan bu iş birliğiyle BYD araç sahipleri tüm Eşarj istasyonlarında araçlarını 31 Ocak 2024'e kadar yüzde 20 indirimle şarj edebilecek.

BYD'nin İstanbul'da iki, Ankara ve İzmir'de birer adet olmak üzere toplam dört adet bayisinde 70'ten fazla AC ve DC şarj istasyonlarıyla yer alacak olan Eşarj, 2024'te sayıları 20'nin üzerine çıkacak BYD bayilerinde de şarj istasyonu kurulumlarını gerçekleştirecek.

İşbirliğine ilişkin açıklama yapan Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, şunları kaydetti: "Eşarj olarak Türkiye Elektrikli Araç altyapısının yanı sıra herkes için daha iyi bir gelecek sağlayacak adımların öncüsü olmak ve bu ekosistem içerisinde oyun kurucu şirketler arasında yer alma hedefiyle çalışıyoruz. Bunun neticesi olarak dünya lideri bir marka olan BYD'nin Türkiye'de sadece Eşarj'ı tercih ederek iş birliği yapmasını yaptığımız yatırımların bir karşılığı olarak görüyorum. Türkiye'de bir ilke imza atarak kurduğumuz, sayısı her geçen gün artan hızlı şarj istasyonlarımız ile gücümüze güç katıyor ve müşterilerimizin elektrikli araç deneyimlerine katkı sunuyoruz. Gün geçtikçe istasyon ağımızı genişleterek 2023 sonuna kadar 81 ilde toplam bin istasyon kurma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz."