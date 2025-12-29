Esas Holding'den Pegasus hisseleri için SPK hamlesi
Pegasus, Esas Holding A.Ş. veya bağlı ortaklıklarının kullanacağı kredi finansmanına teminat oluşturmak amacıyla 50 milyon TL nominal değerli payın Borsa İstanbul’da işlem gören nitelikteye dönüştürüldüğünü KAP’a bildirdi.
Pegasus Hava Yolları, Esas Holding A.Ş. veya bağlı ortaklıklarının kullanacağı 3 yıllık kredi finansmanına teminat oluşturmak amacıyla, şirkete ait 50 milyon TL nominal değerli payın Borsa İstanbul’da işlem gören nitelikteye dönüştürülmesine karar verildiğini açıkladı.
KAP'a bildirildi
KAP’ta yayımlanan Özel Durum Açıklamasına göre söz konusu işlem, kredi finansmanında teminat olarak kullanılmak üzere gerçekleştirildi.