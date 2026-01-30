Esaysan, üretim kapasitesini artırarak yeni pazarlara açılacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Kuruluş sürecinde aileden gelen üretim kültürünün belirleyici olduğunu vurgulayan Esaysan Genel Müdürü Esra Ayva Sayar, “Esaysan’ın temelini aslında ailemizin yıllara dayanan üretim kültürü oluşturdu. Eşim Hakan Sayar ile birlikte yola çıkarken arkamızda hem ailemizin desteği, hem de özellikle babam Atila Ayva’nın bize öğrettiği üretim disiplini vardı. Babamın seramik sektöründe uzun yıllara yayılan tecrebesi, iş ahlakı ve kalite odaklı yaklaşımı bizim için sadece bir ilham kaynağı değil, aynı zamanda bir yol gösterici oldu. 2020 yılında Esaysan’ı kurarken tek hedefimiz üretim yapmak değildi. Biz aynı zamanda güvenilirliği, yenilikçiliği ve kaliteyi bir araya getiren kalıcı bir yapı inşa etmeyi amaçladık” diye konuştu.

Savunma ve havacılık projeleri büyümede belirleyici rol oynuyor

Faaliyet alanlarının geniş bir yelpazeye yayıldığını aktaran Sayar, lazer kesim, büküm ve kaynak süreçlerinde ileri üretim teknolojileri kullandıklarını belirterek savunma ve havacılık sektöründe önemli şirketlerin tedarikçisi konumunda olduklarının altını çizdi. Esra Ayva Sayar, sözlerine şöyle devam etti: “Esaysan olarak savunma, havacılık, otomotiv, medikal, beyaz eşya ve vitrifiye gibi pek çok sektörün ihtiyaç duyduğu metal işleme çözümlerini uluslararası standartlarda sunuyoruz. Bu kapsamda TUSAŞ (TEİ), Alp Havacılık, Coşkunöz Savunma, Baykar Makine, Savronik, Vitra, NG Kütahya ve Haier gibi sektörün önde gelen firmalarıyla çalışmamız, bizim için yalnızca bir referans değil, aynı zamanda üretim kalitemizin ve güvenilirliğimizin tescili niteliğindedir. Her projede yüksek hassasiyeti ve müşteri memnuniyetini temel alıyoruz. Bu yaklaşım hem iş ortaklarımızla uzun vadeli ilişkiler kurmamızı sağlıyor hem de pazardaki konumumuzu güçlendiriyor.”

Vitrin ve teşhir sistemlerine odaklanan yeni markaları Esanex ile uzmanlıklarını farklı bir alana taşıdıklarını aktaran Sayar, vitrin ve teşhir stantları üretimine başladıklarını vurgulayarak, perakende, fuarcılık ve kurumsal sergileme alanlarında yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi. Esanex’in; estetik tasarım, fonksiyonellik ve dayanıklılığı bir arada sunan vitrin ve teşhir çözümleriyle kısa sürede farklı müşteri kitlelerine ulaşmayı amaçladığını belirtti.

İhracatta hedef Avrupa ve Orta Doğu

Kısa vadede İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde inşaatı devam eden 5 bin 700 metre kapalı alana sahip üretim tesislerini devreye alarak kapasitelerini artırmayı hedeflediklerini belirten Esra Ayva Sayar, “2025 ciromuzu yüzde 60 artırarak kapatmayı planlıyoruz. ve uzun vadede ise Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında daha etkin bir oyuncu amaçlıyoruz. İhracaımızı artırmak, sürdürülebilir teknolojilerine yatırım ve çevreye duyarlı çözümler üretmek önceliklerimizin başında geliyor. 2030 geldiğimizde sektörün firmalarından biri olmayı hedefleyen bir vizyonla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.